Après avoir conquis TikTok, le trio américain Tiny Habits défend aujourd’hui son premier disque en tournée nord-américaine. Le groupe sera au Festival international de jazz de Montréal le 30 juin.

Une rencontre digne d’une sitcom, une complicité digne d’une chanson d’amour et un parcours digne d’un fabuleux roman : voilà comment on pourrait résumer Tiny Habits en quelques mots.

Mais ce serait oublier son principal attribut : les voix. Des voix si sublimes qu’elles sont en train de charmer le monde entier. Tiny Habits n’en est qu’à ses débuts, mais grâce aux réseaux sociaux, on connaît son nom (et ses voix) un peu partout.

Si bien que le trio a participé à la session Tiny Desk de la chanteuse Lizzie Macalpine, a assuré la première partie de Gracie Abrams, vient de faire paraître un maxi de six chansons, Tiny Things, et entame ces jours-ci sa propre tournée. « Rien de tout ça ne semble vrai », dit Judah Mayowa, assis à gauche de ses acolytes, Maya Rae et Cinya Khan, lors d’un entretien par visioconférence. « On n’arrive pas tout à fait à croire qu’on va jouer dans ces salles, que ça va être nos propres concerts. »

On a encore l’impression qu’il n’y aura personne à nos spectacles ! Maya Rae

Et pourtant, nul doute que leur douce pop-folk a déjà touché bien des cœurs. Il y a quelque chose de très réconfortant, de facile d’approche et de doux dans leur style épuré, concentré sur les harmonies, leur grande force. Chacun a écrit ses propres chansons sur le disque, que les autres se sont appropriées. Tiny Habits chante d’une seule voix.

Lorsqu’on leur demande comment eux décriraient leur son, chacun y met du sien pour obtenir une image aussi farfelue qu’exacte. « C’est comme si tu portais un onesie tout doux, assis sur le bord du feu », dit Cinya. « Et il y a une boule disco au plafond, ajoute Judah. Ainsi que des biscuits chauds. » « Oh et tes animaux préférés t’entourent », continue Maya. « Oui ! Des amis poilus. Un lapin ou deux, probablement », renchérit de nouveau Judah.

Tous éclatent de rire. Quelque chose dans l’énergie qu’ils dégagent permet de tout de suite comprendre à quel point le trio est tissé serré. Cela ne fait pas si longtemps, deux ans environ, qu’ils sont amis. Mais à les voir, assis l’un contre l’autre sur un fauteuil, vêtus du même chandail, et à les entendre parler les uns des autres, on se doute qu’au-delà du lien créé par la musique, leur amitié est profonde.

Rencontre fortuite

Lorsque Judah, Maya et Cinya se sont réunis pour la première fois, dans une chambre étudiante de l’Université Berklee, à Boston, ils ont chanté ensemble pendant des heures. C’était au printemps 2021. Cinya avait publié sur Instagram une story dans laquelle elle demandait aux étudiants de Berklee comment faire fonctionner le support défectueux à rouleaux de papier de toilette du dortoir. Maya lui a répondu, et les deux femmes se sont rencontrées. Elle avait déjà prévu une rencontre avec Judah, également étudiant à l’époque, pour chanter ensemble et a fini par convier Cinya à se joindre à eux.

Une fois qu’ils se sont trouvés, ils ne se sont plus lâchés. Leurs voix s’imbriquent l’une dans l’autre et se complètent d’une façon qu’ils qualifient de « magique ». Et tant qu’à passer leur temps à chanter ensemble, ils ont créé un groupe : Tiny Habits.

« J’ai joué de la musique avec beaucoup de personnes, dit Maya, qui est originaire de Vancouver. Mais avec ces deux-là, la première fois que j’ai chanté avec eux, je me suis dit : “Oh, mon Dieu, ils sont incroyables !” Je suis fan d’eux en tant que vocaliste. Et à force de chanter ensemble, on a pu être de plus en plus créatifs, on a tellement de fun. C’est difficile à expliquer, mais chaque fois qu’on chante ensemble, je ressens cette sensation de réconfort. »

Ses amis se collent un peu plus à elle, Judah l’enlace. Cinya ajoute : « Il y a aussi le fait que l’expérience dans une école de musique peut être très compétitive. Mais avec eux, c’est pour le plaisir. On collabore, on aime faire ça ensemble. »

Ce que permet TikTok

Une fois Tiny Habits formé, le trio s’enregistre et partage ses vidéos où il reprend des chansons populaires. Sans trop s’y attendre, il reçoit de nombreux commentaires positifs.

Aujourd’hui, ses vidéos de reprises les plus populaires sur TikTok comptent respectivement 4,4 millions (Landslide de Fleetwood Mac, que l’on retrouve d’ailleurs sur son EP), 1,3 million (Somebody Else de The 1975) et 1,2 million (Bloom de Paper Kites) de mentions J’aime.

Cette ascension, qui s’est déroulée très rapidement (comme souvent sur les réseaux sociaux), a fait monter une certaine pression. « Ça peut avoir l’air d’une obligation de publier parce qu’on sait qu’il y a des gens qui attendent – ce qui, en soi, est magnifique », dit Cinya.

Mais nous sommes des perfectionnistes, donc on filme 3000 versions de la même vidéo avant d’être satisfaits ! Maya Rae

Le trio, bien que dans la vingtaine, a une expérience musicale très riche. Cinya et Judah ont déjà obtenu leur diplôme à Berklee, tandis que Maya termine son cursus.

Tous les trois ont une passion, mais aussi une prédestination pour la musique. Lorsqu’ils relatent leurs souvenirs d’enfance, tous se rappellent avoir écouté de la musique depuis toujours. La mère, les tantes et les oncles de Judah sont musiciens. Il a pendant un moment pensé s’orienter vers une carrière en basketball, mais sa passion pour la musique l’a largement emporté. Maya a commencé en chant jazz. Elle s'est produite dans des clubs de jazz, a chanté dans la rue avec sa cousine, étudié la musique dès le secondaire. « Je ne comptais pas aller à l’école ensuite si ce n’était pas à Berklee », dit-elle en souriant. Quant à Cinya, elle se souvient qu’il y avait toujours de la musique en arrière-plan à la maison dans son enfance. « C’est devenu ma façon de m’exprimer », dit-elle simplement.

Aussi talentueux que déterminés, les trois comparses poursuivent ainsi ce rêve né il y a si longtemps. Ils ne l’avaient pas prévu, mais plutôt que de le vivre seuls, ils partagent désormais cette vie avec leurs amis les plus proches. « Je ne pourrais pas le faire sans elles, dit Judah, alors que Cinya et Maya se collent de nouveau dans une étreinte. J’ai deux personnes avec moi qui vivent la même chose et sur lesquelles je peux compter. Ça rend tout ça tellement plus facile, tellement mieux. »