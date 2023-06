Rémi Cormier

Le trompettiste vient de lancer Glimpse, son introspectif et premier album de compositions originales. Radio-Canada a vu juste encore en choisissant le successeur à Julien Fillion, saxophoniste alto et acolyte de Diane Tell, en tant que Révélation jazz 22-23. Le maître en composition et interprétation jazz à l’Université de Montréal est un « générationnel », pour employer une formule sportive. Un prospect de grand talent. Son style ? Il aime mélanger les genres musicaux et les cultures au nom de la modernité et de l’art et accompagne parfois Les Louanges en concert. Intrigué ? Vous devriez l’être. La chaude recommandation jazz du jour.

18 h, place des Festivals

Claude Côté, collaboration spéciale

Hermanos Gutiérrez

PHOTO BERENICE BAUTISTA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Hermanos Gutiérrez à Mexico en mai 2023

The ancient art of weaving. L’art ancien du tissage. C’est ainsi que Keith Richards et Ron Wood décrivent cette inimitable façon d’entremêler leur jeu à la guitare, sans que l’un ne prenne jamais le dessus sur l’autre. L’expression pourrait aussi décrire l’envoûtante petite entreprise des frères de sang et de six cordes Alejandro et Estevan Gutiérrez. Nés à Zurich d’un père suisse et d’une mère équatorienne, les frangins ont composé avec leur album El Bueno Y El Malo (réalisé par Dan Auerbach des Black Keys) la trame sonore d’un film de Sergio Leone à imaginer dans votre tête.

Club Soda, à 18 h et 21 h

Dominic Tardif, La Presse