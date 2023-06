(New York) Yannick Nézet-Séguin est en train d’imposer sa marque au Metropolitan Opera.

Ronald Blum Associated Press

Lorsque le chef d’orchestre de 48 ans se penche en avant pour tendre les bras et accentuer le vibrato, ou qu’il s’étire vers le haut pour un fortissimo lors d’un concert, les semelles rouges de ses chaussures Christian Louboutin en cuir verni deviennent visibles. Il quitte presque le sol, ce qui contraste visuellement avec les dernières années de son prédécesseur James Levine. Celui-ci dirigeait assis depuis 2001 dans un fauteuil roulant motorisé lors de ses cinq dernières saisons en raison de la maladie de Parkinson.

« J’ai toujours l’impression que nous n’en sommes qu’au début de notre voyage ensemble », a déclaré Yannick Nézet-Séguin lors d’une pause pendant une répétition la semaine dernière. « Je peux apprécier la progression de notre compréhension de la musique, de notre compréhension commune et de notre confiance, de sorte que je me sens davantage comme l’orchestre de Yannick – je déteste dire cela, parce que ce n’est pas ce dont il s’agit – je ne suis là que pour assurer la continuité. »

Terminant sa cinquième saison en tant que directeur musical du Met, il accompagnera l’orchestre dans le cadre de sa première tournée depuis 2011 – la première uniquement de l’orchestre depuis 2002. Le Met se produira Paris, Londres et Baden-Baden, en Allemagne.

Né à Montréal, Yannick Nezet-Séguin a dirigé huit nouvelles productions et cinq reprises en tant que directeur musical, parmi les 23 mises en scène depuis ses débuts en 2009.

Directeur musical du Philadelphia Orchestra depuis 2012-2013 et de l’Orchestre métropolitain de Montréal depuis 2000, Nézet-Séguin s’est associé au directeur général du Met, Peter Gelb, pour orienter le Met, vieux de 140 ans, vers une musique plus contemporaine, dans le but d’attirer un public plus large. Pendant des années, soit de 1976 à 2016, le Met a été sous la gouverne de Levine, connu pour sa chevelure touffue et l’importance qu’il accordait à Verdi, Wagner et Mozart.

« À l’exception de l’Orchestre philharmonique de Vienne, les grands orchestres ont besoin de directeurs musicaux pour créer des forces unificatrices sur le plan artistique », déclare Peter Gelb, directeur général du Met. « Il s’agissait toujours du même groupe de merveilleux musiciens, mais sans directeur musical, ils n’avaient pas de direction artistique. »

Sur les 2552 représentations données par le Met entre 1971 et 2017, Levine n’a dirigé que deux opéras écrits après 1951 : The Ghosts of Versailles de John Corigliano (1991) et The Great Gatsby de John Harbison.

Yannick Nézet-Séguin en a dirigé cinq depuis sa nomination comme directeur musical, un assortiment varié de Dialogues des Carmélites de Poulenc, Champion, Fire Shut Up In My Bones de Terence Blanchard, Eurydice de Matthew Aucoin et The Hours de Kevin Puts. La saison prochaine, Nézet-Séguin dirigera Dead Man Walking de Jake Heggie, Florencia en el Amazonas de Daniel Catán et Grounded de Jeanine Tesori pour l’ouverture de la saison 2024-25.

« Ce qui est frappant, c’est la catholicité de ses goûts. Je pense que pendant longtemps, certainement pendant les années Levine, il semblait qu’il y avait parfois une nouvelle pièce par décennie », a déclaré Matthew Aucoin, qui débute l’adaptation des Démons de Dostoïevski pour le Met. « Ce qui est vraiment sain dans le genre d’écosystème esthétique que Yannik nourrit, c’est qu’il relâche la pression sur chaque pièce pour qu’elle soit un chef-d’œuvre singulier dans la même tradition. Il permet également au public d’avoir une idée de la diversité réelle de la musique qui existe. ... Il faut écrire les mauvais opéras pour arriver aux bons. Verdi le savait. »

Nézet-Séguin a donné au Met une nouvelle jeunesse avec sa coiffure et sa tenue vestimentaire. Il a teint ses cheveux courts en blond avant la saison 2019-20 et a troqué l’uniforme de smoking et de queue de pie du chef d’orchestre pour des tenues créées par le service des costumes du Met : chemises colorées et parfois fleuries, robe de boxe pour Champion et veste bleue de chef d’orchestre avec galon doré pour La Bohème de Puccini.

« Il aime se donner en spectacle », mentionne Peter Gelb, « mais ce n’est que la cerise sur le gâteau, car le plus important, c’est qu’il est profondément solide sur le plan musical ».