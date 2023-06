Pour ses 20 ans, Piknic Électronik revoit en grande son offre familiale, avec une programmation unique et surtout originale, sur quatre dimanches choisis.

Avis aux familles qui se cherchent des activités bien rythmées en ce week-end de la fête nationale, c’est ce dimanche que ça commence.

De midi à 15 h, et en plus des habituels jeux variés (volley, poches, ping-pong, etc.), on attend la musique festive de Niabi puis Sasoun, lesquels promettent une ambiance entraînante, riche en afro-house. Gratuit pour petits et grands.

À noter que les trois autres évènements Petit Piknic sont prévus les 23 juillet, 27 août et 24 septembre.