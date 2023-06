Nouvelle inattendue pour les admirateurs de Sigur Ros : la formation islandaise lance vendredi son premier album de nouvelles compositions en 10 ans.

Intitulé ATTA, le disque compte 10 morceaux sur lesquels Jonsi pose d’une voix haut perchée des mots dans sa langue inventée. Ce nouveau disque s’annonce assez différent du puissant Kveikur, publié en juin 2013, deux mois après un épatant concert au Centre Bell.

ATTA est décrit comme l’album le plus « intime » du groupe à ce jour, ce que tend à confirmer Blooberg, seul morceau dévoilé à ce jour. Kjartan Sveinsson (instruments divers), qui avait quitté Sigur Ros en 2012, est de retour auprès de Jonsi (chant et guitare) et Georg Holm (basse).

PHOTO FOURNIE PAR VON DUR ET BMG RIGHTS MANAGEMENT Pochette de l’album ATTA

L’esthétique de ce nouvel album s’annonce moins rock – ou plutôt post-rock – que ce à quoi les Islandais ont habitué leur public. ATTA a été enregistré avec le concours du London Contemporary Orchestra, d’un ensemble de cuivres et mise, annonce le groupe, sur des arrangements très orchestraux.

Le morceau Blooberg donne à penser qu’il y a une certaine parenté entre le prochain disque de Sigur Ros et Riceboy Sleeps, projet parallèle mené par Jonsi et Alex Somers, que les deux compositeurs étaient venus présenter sur scène l’automne 2019 à la Place des Arts.