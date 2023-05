Lily-Rose Depp et Abel « The Weeknd » Tesfaye sont les têtes d’affiche de la série The Idol, pour laquelle les musiciens The Weeknd, Playboi Carti et Madonna ont écrit une chanson.

The Weeknd, Madonna et Playboi Carti s’associent

Personne n’a la moindre idée de ce que ça va donner, mais la nouvelle fait déjà vibrer les réseaux sociaux : les musiciens The Weeknd, Madonna et Playboi Carti ont choisi d’unir leur talent pour une nouvelle chanson intitulée Popular.

Cette nouvelle collaboration pourra être entendue ce vendredi.

La pièce sera incluse dans la bande sonore originale de la nouvelle série The Idol, diffusée sur HBO à compter du 4 juin.

Lili-Rose Depp, Kim Jennie, The Weeknd et Troye Sivan partagent la vedette de cette série créée par Sam Levingson (à qui on doit Euphoria) et présentée hors compétition au dernier Festival de Cannes. L’accueil a été pour le moins mitigé : The Idol bat déjà le titre record de taux d’approbation le plus bas sur le site de critiques américain Rotten Tomatoes.

Au moment d’écrire ces lignes, la cote d’approbation de la série était de 25 %.