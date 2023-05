Chaque semaine, nos journalistes spécialisés en musique ajoutent des chansons à la liste d’écoute de La Presse sur Spotify. Voici trois titres récents qui se retrouvent dans notre sélection.

Beyries, Seule sans toi

Deux ans et demi après le très beau Encounter, Beyries est de retour une nouvelle chanson qui sort simultanément dans sa version anglaise (What About Hiding) et française (Seule sans toi). Dans les deux cas, l’autrice-compositrice-interprète a travaillé avec des collaborateurs de renom, Aben Eubanks en anglais et Doriand en français, et le résultat dans les deux langues est une chanson folk pop très enveloppée, une ode scintillante à la liberté et à l’évasion. Bonne nouvelle : maintenant sous étiquette avec Audiogram, Beyries lancera en 2024 un album tout en français.

Josée Lapointe, La Presse

KaytrAminé (avec Pharrell Williams), 4EVA

PHOTO TIRÉE D’UNE VIDÉO Aminé et Kaytranada forment KaytrAminé.

Lorsque le producteur et DJ québécois Kaytranada puis le rappeur américain Aminé s’unissent, qu’obtient-on ? KaytrAminé, bien sûr ! Le premier extrait du duo, intitulé 4EVA, compte déjà près de 9 millions d’écoutes sur Spotify depuis sa sortie, le 7 avril. La présence de Pharrell Williams sur le refrain et derrière la console – il a coproduit le morceau avec Kaytranada – a certainement contribué au succès de la chanson, mais dès les premières percussions, nous sommes accrochés. Puis, trois minutes plus tard, on appuie sur « Arrière » et on recommence... pour toujours, comme le chante si bien Pharrell. L’album du duo, qui s’annonce parfait pour l’été, est attendu le 12 mai.

Pascal Leblanc, La Presse

Evelyne Brochu, Une autre vie

PHOTO SHAYNE LAVERDIÈRE, FOURNIE PAR BRAVO MUSIQUE Evelyne Brochu

Trois ans après son très joli premier album Objets perdus, Evelyne Brochu est de retour avec une nouvelle pièce qui fait moins « chanson française » et s’aventure beaucoup du côté de la pop et de la transe, avec des arrangements plus enveloppants. Ce qui n’a pas changé par contre : la comédienne qui nous a profondément émus l’automne dernier dans Chouchou travaille toujours avec son ami Félix Dyotte, dont l’univers musical correspond parfaitement au sien, à la fois sensuel et délicat. Evelyne Brochu profite de la sortie d’Une autre vie pour annoncer son deuxième album, Le danger, à venir le 15 septembre.

Josée Lapointe, La Presse

Aliocha, Avant elle

PHOTO WILLIAM ARCAND, FOURNIE PAR AUDIOGRAM Aliocha

Aliocha Schneider propose une nouvelle chanson très sensible et très sensuelle, d’une facture pop tout en douceur. Après deux albums en anglais, l’auteur-compositeur-interprète chante aussi pour une rare fois en français, ce qui annonce un virage pour son troisième album qui sortira à l’automne. Les choses vont bien en France pour Aliocha, qui joue dans la série Salade grecque, de Cédric Klapisch, suite de la trilogie à succès de L’auberge espagnole. C’est d’ailleurs le réputé réalisateur français qui a réalisé le joli clip d’Avant elle.

Josée Lapointe, La Presse

Half Moon Run, Alco

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Devon Portielje et Dylan Phillips

On en sait maintenant un peu plus sur ce que nous réserve le prochain album de Half Moon Run, qu’on annonce pour le 2 juin prochain. Le trio vient de faire paraître un nouvel extrait, Alco, une chanson dont la confection a commencé il y a plus de 10 ans. Le riff a été composé au ukulélé par le meneur Devon Portielje au cours d’un voyage en Thaïlande. Si le groupe se heurtait toujours aux arrangements dans le développement de la pièce, il a finalement réussi à terminer Alco. Le morceau a une aura mystique, les percussions y sont omniprésentes, tandis que les cordes nous envoûtent autant que les harmonies des trois musiciens. Un nouvel avant-goût qui donne hâte à la suite.

Marissa Groguhé, La Presse

Jérôme 50, Sandwich aux tomates

PHOTO DAVE JOLICOEUR, FOURNIE PAR BRAVO MUSIQUE Jérôme 50

Le chilleur de Québec nous refait le coup de Tokébekicitte avec cette nouvelle chanson qui revisite les codes de la chanson traditionnelle. Sandwich aux tomates est un puissant alliage de violon, de cuivres et d’un immense chœur de voix, qui parle d’identité québécoise avec une attitude hip-hop, un humour ravageur et des références culturelles qui se bousculent. L’auteur-compositeur-interprète, dont le premier album La hiérarchill est sorti il y déjà cinq ans, nous en promet un nouveau pour l’automne. On a tendance à lui répondre... qu’il était temps.

Josée Lapointe, La Presse

Chromeo (avec La Roux), Replacements

PHOTO JULIAN_DAKDOUK, FOURNIE PAR SIX MEDIA Chromeo

Le duo montréalais Chromeo, qui vient tout juste d’offrir une performance semble-t-il époustouflante au festival Coachella, propose Replacements, deuxième extrait de son prochain album, prévu pour la belle saison. Pour cette pièce au groove contagieux Patrick Gemayel, alias P-Thugg, et David Macklovitch, alias Dave 1, ont fait appel à la chanteuse britannique Elly Jackson, mieux connue sous nom de La Roux. Si vous aimez, le magnifique funk de Words With You, lancé le mois dernier, devrait vous plaire également.

Pascal Leblanc, La Presse

Alabaster DePlume, Salty Road Dogs Victory Anthem

PHOTO CHRIS ALMEIDA, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ARTISTE Alabaster DePlume

Notre (oui, oui, notre) découverte 2022, Alabaster DePlume, est de retour dans nos oreilles avec une vibrante ode à la vie sur cette pièce annonçant un court maxi à paraître dans quelques semaines. Première pièce originale depuis la sortie de l’acclamé album Gold au printemps dernier, le saxophoniste s’est entouré de ses acolytes de tournée pour offrir la pièce la plus énergique de son répertoire et la plus éclatée. Si l’instrument de l’artiste est toujours au centre de l’œuvre, on retrouve également une basse bien forte, de même que des sonorités aériennes éclectiques. Pensez à Kamasi Washington, influence certaine de l’artiste anglais.

Philippe Beauchemin, La Presse