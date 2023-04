Le procès d’Ed Sheeran s’ouvre à New York

(New York) En procès à New York, le roi actuel de la pop anglaise Ed Sheeran s’est défendu mardi d’avoir plagié la célèbre chanson de l’Américain Marvin Gaye, Let’s get it on, pour son succès planétaire Thinking out loud, une affaire emblématique de la création et des droits d’auteurs musicaux.