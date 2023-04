Procès à New York

Ed Sheeran a-t-il plagié Marvin Gaye ?

(New York) L’un des rois de la pop, le Britannique Ed Sheeran, a-t-il plagié la célèbre chanson de Marvin Gaye, Let’s get it on, pour son succès planétaire Thinking out loud ? Un jury, dont la sélection a commencé lundi devant un tribunal fédéral de New York, doit répondre à la question.