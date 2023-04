C’est le Record Store Day aujourd’hui. Le moment idéal pour encourager les disquaires indépendants en faisant le plein d’albums. La semaine dernière, nous vous avons demandé si un disquaire en particulier avait marqué votre parcours musical. Voici un échantillon de vos réponses.

La Presse

Un éventail diversifié

« Audition Musik à Rimouski aura fait de moi un véritable mélomane. Disquaire indépendant de première qualité, cette petite boutique offre un éventail de disques très diversifié, ce qui m’a permis de découvrir Neil Young, Carcass et Pat Metheny ! Pendant au moins un an, j’allais m’acheter un CD par semaine sous les bons conseils de Bernard, le propriétaire, ou d’un ou d’une des employés. Pour moi, c’était du pur bonheur de me rendre chez ce disquaire. Je dois beaucoup à ce commerce. »

Philippe D’Amours

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Le Record Store Day est l’occasion de rendre visite aux disquaires indépendants.

Depuis les années 1970

« L’indicatif, à Laval. Disques jusqu’au plafond, odeur et vieux disques vinyle partout… Depuis 1978, je crois. Le proprio est un connaisseur. On peut même écouter les disques sur des tourne-disques. »

Benoit Fauteux

Service amical et personnalisé

« En ce qui me concerne, c’est la boutique de disques L’Oblique, à Montréal, qui a grandement contribué à agrandir ma collection de vinyles et à élargir ma palette de goûts musicaux. C’est par l’entremise d’une amie que j’ai pu faire la découverte de cette boutique, dont ma première visite remonte au Record Store Day de 2014. Depuis cette époque, je suis devenu un client habitué et Luc Bérard (propriétaire du commerce) m’a fait découvrir de nombreux artistes de toutes les époques, de Van der Graaf Generator jusqu’à Godspeed You ! Black Emperor (en passant par David Sylvian, Talking Heads, Peter Gabriel et Peter Hammill). Avec Luc et toute son équipe, j’ai toujours eu un service amical et personnalisé pour les nombreuses commandes de vinyles neufs et usagés. Sans oublier bien sûr le technicien Chris qui a travaillé sur ma chaîne Marantz et dont le résultat est simplement incroyable ! De plus, j’ai eu l’occasion de participer à de nombreux Record Store Days à L’Oblique, où de nombreux artistes locaux indépendants sont venus se produire sur place dans une formule acoustique. J’ai acheté quelques-uns de leurs albums sur place pour encourager les artistes et la boutique. […] Comme le dit si bien Luc chaque fois que je sors de la boutique avec ma récolte de vinyles : bonne écoute ! »

Jean-Christophe Mercier

La suggestion de Bernard

« Bernard, d’Audition Musik, à Rimouski. Au début des années 2000, je me suis mis à écouter de plus en plus de musique et, surtout, à fréquenter de plus en plus souvent Audition Musik. Quand je suis devenu camelot, la majorité sinon la totalité de ma paie toutes les deux semaines allait dans l’achat de disques, mes cadeaux de Noël et de fête étaient des chèques cadeaux dans cette même boutique et le Boxing Day représentait le moment de l’année où je pouvais repartir avec près de 20 disques. Parmi ces 20 disques il se trouvait de tout, mais surtout la suggestion de Bernard, disquaire présent dès mes premiers achats et qui surveillait (et surveille encore) avec attention chacun de mes achats dans l’année pour être en mesure de faire la meilleure recommandation possible. Si parfois il prenait de grands risques dans ce qu’il me conseillait, je lui faisais confiance et mes horizons musicaux se sont développés. Depuis que je suis à Québec, mes visites chez Audition Musik sont une sorte de mini-pèlerinage et j’espère toujours croiser Bernard pour un autre conseil. Je passe encore des commandes et parfois, la réponse ressemble à : “On en a commandé, Bernard se disait justement que tu voudrais l’avoir, celui-là, aussi !” Merci, Bernard, pour toutes ces recommandations et ce souci de me faire découvrir de nouveaux artistes. »

Anthony Young