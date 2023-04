Intelligence artificielle

Quand une « fausse » chanson devient virale

C’est à s’y méprendre : sur la chanson Heart on My Sleeve, les voix de Drake et The Weeknd se répondent sur un air hip-hop. On pourrait facilement croire à une réelle collaboration entre les deux vedettes canadiennes. Mais voilà, le morceau, rapidement devenu viral, a été créé de toutes pièces par l’intelligence artificielle (IA). Décryptage d’un phénomène qui risque de changer à jamais l’industrie de la musique.