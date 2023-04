Salt, c’est le titre du quatrième album du groupe montréalais Half Moon Run dont on a annoncé la sortie pour le 2 juin.

Cette annonce s’accompagne d’un deuxième extrait, Alco, composé à partir d’un riff né en 2012 d’un ukulélé que Devon Portielje a acheté en voyage en Thaïlande.

Mélodie prenante galvanisée par les harmonies vocales des trois membres du groupe complété de Conner Molander et Dylan Phillips : on reconnaît davantage l’ADN musical du trio que sur le premier extrait You Can Let Go.

L’agenda de Half Moon Run est bien rempli jusqu’à ses deux spectacles complets au MTelus en décembre.

Cet été, on pourra voir le trio au Québec le 6 juillet a festival Soif de Musique de Cowansville et le lendemain au Festi-Voix de Trois-Rivières. Sinon, Half Moon Run se produira en Europe et un peu partout en Amérique du Nord.