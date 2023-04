Le destin de Bruce Liu a changé à jamais à Varsovie dans la nuit du 20 au 21 octobre 2021, alors qu’il devenait le vainqueur du 18e Concours Chopin. Le Montréalais rentre au bercail pour trois concerts avec l’Orchestre symphonique de Montréal les 19 et 20 avril.

Emmanuel Bernier Collaboration spéciale

C’est avec grande peine que nous avions réussi à avoir le pianiste au bout du fil à l’issue de sa victoire, il y a un an et demi. Jeune musicien à la carrière encore confidentielle, sans agent, sans site internet, Bruce Liu avait été pris au dépourvu dans un tourbillon qui allait le propulser en un claquement de doigts sur les plus grandes scènes.

C’est un autre artiste qui nous répond cette fois, maintenant rompu à l’exigeante discipline des concertistes internationaux. On le joint à Buenos Aires, où il vient de jouer dans la mythique salle du Teatro Colón. « C’est vraiment une salle magnifique », s’exclame-t-il, ajoutant n’avoir jamais entendu une si bonne acoustique dans une salle d’opéra.

Bruce Liu était dans la capitale argentine pour jouer le Concerto no 1 de Chopin avec l’Orchestre philharmonique local, une œuvre qu’il dit avoir jouée pas moins d’une quarantaine de fois depuis 2021. Un peu plus que le Concerto no 2, qui lui avait permis de se distinguer en finale du Concours Chopin.

« Techniquement, le Premier est plus difficile, plus brillant. C’est plus dur de convaincre avec le Deuxième », moins virtuose, explique le musicien. « Mais le fait que ce soit court donne une meilleure impression parce que c’est short and clean. »

« Les organisateurs de concert demandent toujours du Chopin. Malheureusement, il n’a écrit que deux concertos », résume le pianiste de 25 ans, qui s’accommode assez bien de son association avec le compositeur polonais.

Comment éviter de tomber dans la routine, à force de labourer toujours les mêmes terres ? Pour Liu, une seule solution : avoir toujours la pensée en mouvement.

« Au concours, même jusqu’à la dernière minute avant de mettre mon pied sur la scène, j’étais en train de découvrir de nouveaux phrasés, de nouvelles dynamiques », illustre-t-il.

La diversité des salles et des instruments aide également à s’aérer l’esprit. « Les violonistes apportent leur propre bébé. Nous, à chaque concert, c’est comme avec une copine différente », dit-il en riant.

Une femme sur le podium

C’est le Concerto no 2 que les Montréalais pourront entendre dans deux semaines, en plus de la Symphonie no 6 de Sibelius et de The Light of the End de Sofia Goubaïdoulina, dirigés par la Finlandaise Dalia Stasevska, à la tête de l’Orchestre symphonique de Lahti.

Bruce Liu se réjouit de jouer pour la première fois avec une femme sur le podium : « Dans un sens, la musique de Chopin est très féminine, sensuelle, sensible, j’ai donc hâte de la découvrir dans une autre perspective avec une cheffe. »

Mais il n’y a pas que Chopin dans la vie du pianiste, qui avait joué la Rhapsodie sur un thème de Paganini de Rachmaninov l’été passé avec l’OSM dans le cadre de la Virée classique.

Plus tard pendant l’été, ce sera au tour du Concerto no 3 de Beethoven pour une tournée en Corée, puis du Concerto no 2 de Rachmaninov avec Yannick Nézet-Séguin et l’Orchestre de Philadelphie.

Le 23 avril, le musicien se produira également en solo au Centre culturel Desjardins de Joliette dans un programme Chopin-Liszt. Les Réminiscences de Don Juan du second formeront un couple naturel avec les Variations sur « Là ci darem la mano » du premier, une œuvre de jeunesse rarement jouée que Liu avait insérée dans son programme de concours à Varsovie.

Des œuvres qu’il jouera lors d’une tournée nord-américaine qui se terminera au légendaire Carnegie Hall le 19 mai. « Je pense que c’est une bonne place pour commencer ! », lance Bruce Liu, dont ce sera les débuts à New York.

D’autres concerts et nouvelles

Mozart et Beethoven sous le pinceau des Modigliani

PHOTO JÉRÔME BONNET, FOURNIE PAR LE QUATUOR Quatuor Modigliani

Comme le peintre ayant inspiré son nom, le Quatuor Modigliani se distingue par son élégance et la richesse de sa palette de couleurs. Faisant partie de la « cour des grands » selon Le Monde, les quatre Français seront de retour à la salle Bourgie le 12 avril (19 h 30) pour un programme idéal associant le jeune Mozart (Quatuor no 7) au dernier Beethoven (Quatuor no 13), avec la création canadienne d’une œuvre du sulfureux Mark-Anthony Turnage.

Bach dans ses plus beaux atours

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE James Ehnes au violon accompagné de Charles Richard-Hamelin (à droite)

Le seigneur du violon canadien James Ehnes est de retour au Québec ce mois-ci. D’abord ce soir (20 h) et demain (10 h 30) à l’Orchestre symphonique de Québec dans le Concerto d’Elgar, mais également en solo au Ladies’ Morning Musical Club le 16 avril (15 h 30) à la salle Pollack. Au menu : des extraits des Sonates et Partitas de Bach, un massif violonistique qu’il a endisqué non pas une mais deux fois (d’abord chez Analekta, puis il y a deux ans chez Onyx).

Un trio d’étoiles à Bourgie et au Club musical de Québec

PHOTO FOURNIE PAR LA SALLE BOURGIE Le trio Cassard-Grimal-Gastinel

C’est à la fine fleur de la musique de chambre que nous aurons droit le 20 avril (19 h 30) à la salle Bourgie avec la venue du pianiste Philippe Cassard, du violoniste David Grimal et de la violoncelliste Anne Gastinel, trois des plus distingués représentants de leur instrument en France. Ils se mesureront au célèbre Trio no 2 de Schubert, mais aussi, en compagnie de leur collègue altiste Juan-Miguel Hernandez, à l’ineffable Quatuor pour piano et cordes no 1 de Fauré. On les retrouve trois jours plus tard (15 h) au Club musical de Québec dans un programme tout différent (Beethoven, Brahms et Ravel).

La crème des jeunes violonistes à Montréal

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE La finale du Concours musical international de Montréal aura lieu les 3 et 4 mai à la Maison symphonique.

Qui sera le prochain James Ehnes ou le nouveau David Grimal ? Il faudra pour le savoir suivre le Concours musical international de Montréal, dont l’édition 2023 est consacrée au violon. Les deux premières épreuves, qui donneront l’occasion d’entendre 24 concurrents de 11 pays, dont 2 Canadiens, se dérouleront du 25 au 30 avril à la salle Bourgie. La finale, qui aura lieu les 3 et 4 mai à la Maison symphonique, permettra d’entendre les six finalistes accompagnés par l’Orchestre symphonique de Montréal et son chef Rafael Payare.