Le mythique groupe américain Earth, Wind & Fire a choisi le Québécois Jonathan Roy pour assurer la première partie de son spectacle à Hawaii en décembre. L’auteur-compositeur-interprète, qui vient de sortir un nouvel extrait, sera également en tournée québécoise dès janvier.

Marissa Groguhé La Presse

Jonathan Roy sera à Hawaii cet hiver pour tourner son prochain vidéoclip et se produira sur la scène du Blaisdell Arena d’Honolulu par la même occasion. Le groupe de jazz et funk Earth, Wind & Fire l’a invité à ouvrir son spectacle.

Le chanteur prendra ensuite la route au Québec pour une tournée débutant le 27 janvier au MTELUS, à Montréal, avant de s’envoler vers l’Europe. Il y présentera son prochain album, Life Distortions, attendu pour 2023. Il présente d’ailleurs mercredi le nouvel extrait Stay in Bed (While the World Burns), tiré de ce disque.