Le sexisme l’a poussée à renoncer à se produire au Rock and Roll Hall of Fame

Alanis Morissette a pris la parole sur Instagram pour expliquer son absence d’un numéro hommage à la cérémonie du Rock and Roll Hall of Fame, samedi soir à Los Angeles.

La Presse canadienne

La chanteuse de You Oughta Know, originaire d’Ottawa, devait se joindre à Olivia Rodrigo pour interpréter You’re So Vain afin d’honorer l’intronisée Carly Simon.

Mais Morissette n’est pas montée sur scène. Dans un billet destiné à ses abonnés, elle a fait allusion à une expérience avec l’équipe de production qui lui a rappelé « un sentiment anti-femme généralisé » auquel elle a dû faire face dans l’industrie du divertissement.

Morissette a écrit qu’elle avait « souffert en silence à plus d’occasions qu’elle pouvait le compter » afin de se produire devant le public au fil des ans, mais qu’elle n’a plus besoin « de passer du temps dans un environnement qui dénigre les femmes ».

Elle n’a pas donné d’autres détails sur le comportement particulier qui l’a poussée à renoncer à sa participation. Rodrigo a finalement interprété la chanson seule.

Les représentants de Morissette et du Rock and Roll Hall of Fame n’ont pas répondu à nos demandes de commentaires.

« J’ai vécu d’innombrables expériences incroyables avec des équipes de production de tous les genres tout au long de ma vie. Elles sont si nombreuses et si amusantes, a nuancé Morissette dans son message. Il n’y a rien de mieux qu’une équipe diversifiée s’unissant pour une même mission. Je continuerai volontiers de me présenter dans ce genre d’environnement. »