Le trio Men I Trust a partagé la scène avec le rappeur Joey Bada$$ sur le plateau de l’émission de fin de soirée de Jimmy Fallon.

Émilie Côté La Presse

Pourquoi Joey Bada$$ a invité pour sa prestation télévisuelle du Tonight Show le trio formé de Jessy Caron, Dragos Chiriac et Emmanuelle Proulx ? Parce qu'il a échantillonné un extrait de leur chanson Show Me How sur celle de son dernier album 2000 qui a un titre similaire, Show Me.

Men I Trust fait partie de ces groupes montréalais dont on entend peu parler au gala de l’ADISQ mais qui tournent beaucoup à l’étranger. Le trio indépendant revient d’Europe et donnera une trentaine de spectacles aux États-Unis avec Homeshake et Feng Suave.

Sa chanson Show Me How cumule plus de 178 millions d’écoutes sur Spotify.

Même le magazine Rolling Stone a partagé la nouvelle de sa prestation sur le plateau de Jimmy Fallon.

Enfin, soulignons que Men I Trust a dévoilé un nouvel extrait il y a trois semaines, intitulé Girl.