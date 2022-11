On se gave encore les oreilles de Soft Power (2020) et voilà que Poirier revient avec six nouveaux morceaux rassemblés sur un minialbum intitulé Momentum.

Alexandre Vigneault La Presse

Moins enrobé que son prédécesseur, ce court disque met de l’avant des rythmes plus secs et des mélodies minimales. Inspirés des rythmes caribéens et africains actuels (konpa, afro house, afrobeats), ces morceaux ont des fourmis dans les jambes, comme si, après avoir concocté la trame sonore parfaite pour le 5 à 7 avec Soft Power, Poirier mettait la table pour une soirée plus animée.

Royal Royal, qui a une parenté d’esprit avec Sim Bombei du disque précédent, se démarque par sa rythmique entêtée et une mélodie toute simple, empreinte de rondeur, qui tournoie joliment. Domino, assise sur des rythmes qui trépignent dominés par une mélodie obsédante et joueuse. Jouée à plein volume, Shake Mama (avec Ms Bella à la voix) va assurément enflammer le plancher de danse.

Poirier tire les mêmes fils tout au long de ce court disque épuré et d’une grande finesse d’ensemble. Il n’a pas à réinventer la roue pour qu’on remarque — une fois de plus — qu’il est un architecte sonore curieux et sensible, doté d’un imparable sens du groove. Avec Momentum, le compositeur, DJ et réalisateur montréalais arrive à point nommé pour mettre un peu de sueur dans la froide saison qui approche.

