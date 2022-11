La fierté de Toronto, Drake, et l’une des importantes figures actuelles d’Atlanta, 21 Savage, s’allient de nouveau, cette fois pour un album complet de plus d’une heure. Une offre essentiellement réussie, qui laisse surtout le micro à Drake.

Marissa Groguhé La Presse

Entièrement produit par les deux rappeurs, le disque débute sans grand impact pour ensuite dévoiler plusieurs excellents morceaux, témoins de la magie qui opère lorsque les styles de Drake et de 21 Savage se rencontrent. Le premier amène un côté plus lumineux, bien que teinté de morosité, le second est plus ténébreux. Ce côté sombre ne prend toutefois pas trop de place. Une des raisons : selon l’agrégateur HipHopNumbers, 66 % des paroles sont rendues par Drake, contre seulement 26 % par 21 Savage et 8 % par les invités du disque de 16 chansons. L’impressionnant nombre de fois où l’on entend l’ad-lib « 21 », signature de 21 Savage, dans la première chanson, Rich Flex, n’est qu’un écran de fumée. Savage est malheureusement plutôt effacé sur le reste du disque.

Qu’il soit vraiment une collaboration ou plutôt un disque de Drake auquel participe 21 Savage, cet album devait bien finir par arriver. Le duo a souvent collaboré ces dernières années : le résultat n’a jamais déçu les attentes. Ce nouveau disque s’inscrit dans la lignée de cette fructueuse alliance.

Her Loss est toutefois aussi riche en morceaux accrocheurs qu’en paroles sexistes décevantes. Une chanson comme Pussy & Millions, en collaboration avec Travis Scott, fait les deux : le beat et l’élocution sont impeccables, les vers dénigrants sont décourageants. Toujours côté paroles, notons ici le petit clin d’œil de Drake à l’équipe de hockey montréalaise, sur l’excellente More M’s : « Skatin through this album like a Montreal Canadien ».

Les genres se rencontrent habilement sur cet album magnifiquement produit, alliant le trap au R’n’B, ainsi que la lenteur de 21 Savage ajoutée au débit mélodique de Drake.

