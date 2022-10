Blink 182 est de retour avec un nouvel album et même un spectacle à Montréal, au Centre Bell, le 12 mai.

Émilie Côté La Presse

Pour une première fois en 10 ans, Mark Hoppus, Tom DeLonge et le batteur Travis Barker – mariée avec Kourtney Kardashian – seront réunis dans leur plus grande tournée en carrière. DeLonge avait quitté la bande en 2015, notamment pour se consacrer à la formation Angels & Airwaves.

En plus de remonter sur scène, le trio à qui l’on doit les tubes All The Small Things et What’s My Age Again sortira un nouvel album. Un premier extrait, Edging, sera dévoilé vendredi.

Soulignons que Blink 182 fera partie des têtes d’affiche de Lollapalooza avec Billie Eilish et Drake. Les billets pour son spectacle au Centre Bell seront mis en vente le 17 octobre.