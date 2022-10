Sans trop attendre, Jeanick Fournier a lancé un album à Montréal, mardi, entourée de ses enfants, de sa famille et de ses amis. Un évènement que même le président d’Universal Music Canada, Jeffrey Remedios, venu de Toronto, n’a pas voulu manquer.

Jeanick Fournier est très émue. Devant un parterre conquis, elle vient de livrer une belle performance dans la salle Le Balcon de l’église unie St. James, à Montréal, à l’occasion du lancement de son album.

Baptisé simplement Jeanick Fournier, il comporte deux chansons originales et neuf reprises, qu’elle a choisies avec soin, avec l’équipe d’Universal Music Canada avec qui elle a signé un contrat quelques semaines seulement après sa victoire à l’émission Canada’s Got Talent. Depuis, la chanteuse vit à 100 à l’heure. « Tout s’est fait très vite et bien. J’ai 50 ans et j’étais rendue là. Je me suis dit : c’est là que ça se passe, c’est magique, on fonce et on avance », raconte-t-elle.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Jeanick Fournier lors de son lancement d'album

J’ai 20 ans de piano-bar derrière moi, j’ai tellement chanté, alors j’ai beaucoup de répertoire ! Jeanick Fournier

Sur l’album, on retrouve I Surrender, succès de Céline Dion qui lui a porté chance, puisque c’est avec cette chanson qu’elle a obtenu le « Golden Buzzer » qui lui a permis d’accéder directement à la demi-finale de Canada’s Got Talent.

Il y a également le succès de Cindy Lauper All Through the Night, It Must Have Been Love du groupe suédois Roxette, Beautiful Goodbye d’Amanda Marshall, I’m Outta Love d’Anastacia, Stop ! de Sam Brown et Paris, un succès de Faith Hill qu’elle chante en duo avec Lindsay Ell, chanteuse country canadienne et animatrice de Canada’s Got Talent.

Des titres en français y figurent également. Il y a Pour toi de Laurence Jalbert et Tous les cris les SOS, en duo avec Maxime Landry. « Jeanick a tellement de cœur, c’est le don de soi incarné. Quand tu l’entends chanter, c’est toute son âme que tu sens dans sa voix », confie le chanteur rencontré au lancement.

Deux chansons originales sur l’album ont déjà été lancées, Ça ira, écrite par Amélie Larocque, et Moment, en anglais, écrite par Preston Pablo. « Moment évoque mon histoire et tout le chemin parcouru pour arriver à cet accomplissement, à mon rêve. J’adore ces deux compositions originales », dit Jeanick Fournier.

À bras ouverts

Cette ancienne préposée aux bénéficiaires de la Maison de soins palliatifs du Saguenay est fière de cet album et de toute l’équipe qui y a collaboré. « Le premier jour, quand je suis arrivée au studio Planète, comme le dit l’expression de mon beau Saguenay, je n’étais pas grosse dans mes culottes ! dit-elle en riant. Derrière le micro, je me sentais à ma place, mais en même temps, j’étais gênée ! Il y avait du monde dans le studio, le réalisateur Jay Lefebvre qui a effectué un travail extraordinaire, Johanne Blouin qui a été ma coach vocale. Elle est allée chercher le meilleur en moi, mais j’étais impressionnée. Je réalisais que j’étais dans les ligues majeures, c’était la grosse machine Universal », dit-elle, ravie.

En effet, Jeffrey Remedios, président d’Universal Music Canada, mise beaucoup sur Jeanick Fournier et sur du long terme. Il se dit impressionné par son talent, son charisme et son authenticité. « L’histoire de Jeanick est incroyable, elle touche tellement les gens. Elle vit un rêve, elle est très inspirante. Elle a une voix magnifique, et pour nous, elle est très importante. On a envie que le monde entier la découvre », affirme-t-il, en entrevue avec La Presse.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Jeffrey Remedios, président d'Universal Music Canada

On a envie d’aller très loin avec [Jeanick Fournier]. On commence par le Québec, puis ce sera le reste du Canada qu’elle a déjà conquis avec Canada’s Got Talent. On ne fait que commencer, il y a beaucoup de choses à venir ! Jeffrey Remedios, président d’Universal Music Canada

Heureuse de tout ce qui lui arrive, Jeanick Fournier est dans un bonheur contagieux. « Le milieu artistique m’accueille avec une grande générosité. Sur les plateaux de télévision, les gens sont contents de me voir ! J’ai eu du fun avec France Beaudoin à En direct de l’univers, j’ai croisé Dumas, je suis allée souper avec France Castel après ! Que du fun ! » Elle continue son récit. « Et le numéro d’ouverture avec Véronique Cloutier aux Gémeaux… on s’est bien amusées ! Oh et j’oublie de vous parler de Shirley Théroux que j’ai rencontrée, elle m’a envoyé des fleurs, quelle gentillesse. Et Corneille aussi que j’ai croisé en studio qui me dit que je mérite tellement tout ce que je vis. C’est comme si je faisais partie du milieu depuis des années ! »

Jeanick Fournier va donner quelques spectacles à Québec, Montréal et Toronto. Elle a déjà le projet d’un deuxième album. « Évidemment, ça passe par des chansons originales. Je suis en train de trouver mon style, je continue de grandir artistiquement et ça se concrétisera au deuxième album, avec des chansons originales, en anglais et en français, dévoile-t-elle. On commence déjà à en recevoir. »

« On veut bâtir avec elle, prendre le temps de bien faire les choses », précise Jeffrey Remedios, de la plus grande maison de disques au pays. « On a profité de sa victoire à Canada’s Got Talent pour sortir cet album très vite. Mais maintenant, on va prendre le temps, on n’est pas pressés. On veut que la magie continue. »

L’album Jeanick Fournier sort le 7 octobre