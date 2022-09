Le grand voyage de Benjamin Biolay

Le précédent album de Benjamin Biolay, Grand Prix, a connu un succès aussi exceptionnel qu’inattendu – deux Victoires de la musique en 2021, un disque platine et plus de 17 millions d’écoutes pour la chanson Comment est ta peine sur Spotify. Deux ans plus tard et la tournée à peine terminée, le ténébreux auteur-compositeur-interprète français est déjà de retour et lancera vendredi Saint-Clair, son dixième album en 21 ans.