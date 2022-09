Le Montréal classique est désormais revenu à une cadence pré-COVID-19, si ce n’est pas davantage. La Presse a sélectionné quelques-uns des moments les plus prometteurs de l’automne foisonnant qui nous attend.

Emmanuel Bernier Collaboration spéciale

Une rentrée mahlérienne à l’OSM

L’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) et son chef Rafael Payare n’y vont pas avec le dos de la cuillère pour leur premier concert de la saison. Après avoir joué la Symphonie no 5 de Mahler au Festival de Lanaudière et en Corée du Sud plus tôt cet été, ils se mesureront, du 15 au 17 septembre, à la Symphonie no 2, dite « Résurrection », du même compositeur. Cette épopée symphonico-chorale au long souffle sera précédée d’une création de l’Autrichien Thomas Larcher, un des grands noms de la musique contemporaine.

Feux d’artifice vocaux chez Les Violons du Roy

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE La contralto Marie-Nicole Lemieux

Les Violons du Roy nous offrent un véritable cadeau en ouverture de saison en réunissant deux géants du chant sur la scène de la Maison symphonique. La contralto Marie-Nicole Lemieux et le contre-ténor français vedette Philippe Jaroussky rivaliseront d’adresse le 24 septembre (et le 22 à Québec) dans un concert tout Haendel mettant à profit les plus belles pages d’opéras comme Giulio Cesare, Rinaldo et Ariodante. Une belle occasion également de revoir à l’œuvre à Montréal le directeur musical de l’ensemble, Jonathan Cohen, après plusieurs mois d’absence.

Les Goldberg entre de bonnes mains

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL BACH Le pianiste hongrois András Schiff

C’est LE moment piano de l’automne montréalais. Le Hongrois András Schiff, un des plus grands pianistes vivants, connu pour ses interprétations ciselées et sensibles de Bach, Mozart, Beethoven et Schubert, a choisi la métropole québécoise pour donner son premier récital en Amérique du Nord depuis trois ans, en avant-première du Festival Bach. Le 5 octobre, à la Maison symphonique, il proposera aux mélomanes montréalais une de ses pièces signatures, les célèbres Variations Goldberg du Cantor de Leipzig, dont il a laissé deux témoignages poignants sur disque.

Un maître du violoncelle à Bourgie

PHOTO FOURNIE PAR LA FONDATION ARTE MUSICA La mezzo-soprano Anne Sofie von Otter

Le récital du violoncelliste britannique Steven Isserlis le 14 octobre est l’un des rendez-vous les plus prestigieux offerts cet automne à la salle Bourgie, avec la venue de la géniale mezzo-soprano Anne Sofie von Otter le 7 novembre et des lumineux Tallis Scholars le 13 décembre. Le musicien sera de retour à Montréal après cinq ans avec la pianiste canadienne Connie Shih, une de ses complices de prédilection, dans un programme mêlant valeurs sûres (Brahms, Debussy et Fauré) et découvertes, dont une pièce écrite spécialement pour lui par Thomas Adès.

Un joyau tchèque au Ladies’ Morning

PHOTO FOURNIE PAR LE QUATUOR TALICH Le quatuor tchèque Talich

À peine plus populeuse que le Québec, la Tchéquie a néanmoins engendré quelques-uns des meilleurs quatuors à cordes des dernières décennies. Fondé en 1964 en l’honneur du chef Václav Talich, le quatuor Talich est, avec les Pražák, Janáček, Smetana et Vlach, un des plus éminents de ces enfants de Bohème. Les musiciens de l’ensemble seront les invités du Ladies’ Morning Musical Club le 23 octobre à la salle Pollack. Le programme qui sera joué par ces spécialistes de Mozart et de Beethoven, mais aussi, évidemment, des compositeurs tchèques, sera annoncé ultérieurement.

Une création lyrique québécoise attendue

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Le dramaturge Michel Marc Bouchard a écrit le livret de l’opéra La beauté du monde, qui sera présenté à l’Opéra de Montréal.

Le Québec a la main heureuse ces temps-ci en matière de création opératique. Après la création récente d’opéras inspirés de l’œuvre de Larry Tremblay et de Marguerite Yourcenar, c’est le dramaturge Michel Marc Bouchard (Les feluettes) qui sera à l’honneur à l’Opéra de Montréal du 19 au 27 novembre dans La beauté du monde, sur une musique de Julien Bilodeau, qui avait déjà signé celle d’Another Brick in the Wall, présenté au même endroit en 2017. Au menu : le récit véridique du sauvetage clandestin d’œuvres d’art du Louvre pendant l’occupation nazie en France.

Christian Tetzlaff, prêtre de Bach

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE CHRISTIAN TETZLAFF Le violoniste allemand Christian Tetzlaff

Beaucoup parlent des Sonates et Partitas de Bach comme d’un véritable Ancien Testament de la musique pour violon du fait des exigences techniques et musicales hors du commun qu’elles imposent à l’interprète. Le Festival Bach a fait appel au grand prêtre allemand de l’archet Christian Tetzlaff pour célébrer cette lumineuse liturgie. Ce dernier proposera sa vision des six partitions en une seule soirée le 2 décembre dans le cadre intime de l’église anglicane St. George (avenue des Canadiens-de-Montréal). Une rare occasion d’entendre l’intégrale de ce trésor musical par un musicien d’une rare sensibilité.

Retour d’un monument choral au Métropolitain

PHOTO SARKA VANCUROVA, LA PRESSE Le chef Yannick Nézet-Séguin lors d’un concert de l’Orchestre Métropolitain au Domaine Forget

Encore du Bach ? Mais oui ! Deux ans après avoir dirigé la Messe en si mineur du Cantor de Leipzig en pleine deuxième vague (en webdiffusion), Yannick Nézet-Séguin revient avec la même œuvre à l’approche de Noël (18 décembre) à la Maison symphonique. L’Orchestre Métropolitain, un chœur de professionnels et les solistes Erika Baikoff, Karen Cargill, Werner Güra et Nathan Berg seront de l’aventure pour donner vie à cette partition d’un raffinement et d’une profondeur inégalés, véritable cathédrale sonore patiemment édifiée pendant plus de 20 ans par le compositeur allemand.