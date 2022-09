Les disques annoncés cet automne devraient satisfaire les mélomanes en tous genres. Voici les nouveautés qu’attendent avec impatience nos journalistes spécialisés en musique.

Mercure en mai, de Daniel Bélanger

Il y a quelque chose d’aérien sur J’entends tout ce qui joue (dans ta tête), la chanson encore toute neuve de Daniel Bélanger. Des réminiscences de Rêver mieux, en un peu moins vaporeux. Retour en arrière ? Ce n’est pas vraiment son genre. On en saura plus lorsqu’on pourra mettre l’oreille sur Mercure en mai, son 10e album, plus tard à l’automne.

Sortie le 14 octobre

Alexandre Vigneault, La Presse

Volume II, de Flore Laurentienne

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Le spectacle de Flore Laurentienne dans le cadre du Festival de jazz de Montréal

Flore Laurentienne, c’est le projet musical de Mathieu David Gagnon, qui nous avait envoûtés il y a trois ans avec son premier album, Volume 1. Le revoici avec Volume II, et la pièce parue en août, Voiles, qui réunit huit clarinettistes, montre toute la richesse de ses orchestrations et l’étendue de ses idées. Au Québec, le musicien sort son album avec la maison de disques Costume Records, alors qu’il a été recruté aux États-Unis par la prestigieuse étiquette RVNG Intl., qui a réédité récemment son premier album.

Sortie le 21 octobre

Josée Lapointe, La Presse

Les adorables étoiles, de Redcar (Christine & the Queens)

PHOTO PIERRE-ANGE CARLOTTI, FOURNIE PAR REDCAR Redcar lance cet automne Les adorables étoiles.

On précise Christine & the Queens pour faire simple, car l’artiste (qui utilise désormais les pronoms il/lui) a une fois de plus changé d’alter ego, choisissant le pseudonyme Redcar pour son prochain disque, intitulé Les adorables étoiles. Je te vois enfin. L’extrait déjà paru, assez minimaliste, affiche des arrangements très années 1980 empreints de froideur. Un habillage décalé pour une déclaration d’amour.

Sortie le 23 septembre

Alexandre Vigneault, La Presse

The Car, d’Arctic Monkeys

IMAGE FOURNIE PAR DOMINO RECORDS The Car, d’Arctic Monkeys

Après l’espace, retour sur la terre ferme ? Arctic Monkeys avait opéré un sérieux virage avec Tranquility Base Hotel & Casino (2018), album opulent qui tranchait avec son rock brut habituel. On n’a encore rien entendu de The Car, titre plutôt terre à terre, qui pourrait laisser présager un retour aux sources. Sauf que la seule nouvelle chanson qui circule au moment d’écrire ces lignes, I Ain’t Quite Where I Think I Am, jouée sur scène en Suisse, est plutôt minimaliste et a un côté art rock presque Bowiesque. On saura tout en octobre.

Sortie le 21 octobre

Alexandre Vigneault, La Presse

Maudit rêveur, de Chloé Sainte-Marie

PHOTO CAMILLE GLADU-DROUIN, FOURNIE PAR AUDIOGRAM Chloé Sainte-Marie

C’est ce qu’on appelle se faire rare : huit ans que Chloé Sainte-Marie n’a pas sorti d’album, depuis À la croisée des silences en 2014. Celle qui a fabriqué au début des années 2000 parmi les plus grands albums de poésie jamais faits au Québec a mis le temps, donc, pour créer le livre-disque Maudit rêveur, dans lequel elle interprétera entre autres des textes de Jean Morisset, Joséphine Bacon, Nancy Huston et Jack Kerouac, le tout mis en musique par l’inestimable Yves Desrosiers.

Sortie le 7 octobre

Josée Lapointe, La Presse

Échapper la nuit, des Sœurs Boulay

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Stéphanie et Mélanie Boulay

Depuis la sortie de leur album La mort des étoiles en 2019, il en a coulé de l’eau sous les ponts pour Mélanie et Stéphanie Boulay, qui ont même sérieusement pensé arrêter la musique. Heureusement qu’elles ont changé d’idée, et les revoici avec Échapper la nuit, un album qui sera davantage tourné vers l’espoir, à en croire le premier extrait lancé en mai, Les lumières dans le ciel, et l’entrevue qu’elles ont accordée au collègue Dominic Tardif pour l’occasion. Aucune raison d’en douter, en fait.

Sortie le 21 octobre

Josée Lapointe, La Presse

Being Funny in a Foreign Language, de The 1975

PHOTO TIRÉE DE SPOTIFY La formation anglaise The 1975

La dernière offrande de The 1975 date de 2020. Notes on a Conditional Form, un attrayant désordre ordonné, marquait un tournant pour les Britanniques, qui ont expérimenté avec les genres et les textures jusqu’à un résultat inclassifiable, mais réussi. Si on se fie aux premiers extraits du disque à venir, Part of the Band (magnifique ballade folk épurée ne ressemblant à rien d’autre du répertoire du groupe) et Happiness (qui nous ramène à ses premières parutions), The 1975 se lance dans une direction très prometteuse.

Sortie le 14 octobre

Marissa Groguhé, La Presse

His Happiness Shall Come First Even Though We Are Suffering, de Backxwash

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Ashanti Mutinta, dite Backxwash

La rappeuse établie à Montréal Backxwash fait paraître un album par année. Elle ne s’est pas satisfaite de recevoir le prix Polaris pour sa parution de 2020 God Has Nothing to Do With This Leave Him Out of It, ajoutant à son répertoire le génial Lie Here Buried With My Rings And My Dresses l’an dernier. On ne sait encore rien de ce prochain album, aucune chanson n’a été dévoilée. Mais nul doute, cette prochaine proposition qui paraîtra à l’Halloween est à tout le moins attendue et devrait de nouveau créer des remous sur la scène musicale.

Sortie le 31 octobre

Marissa Groguhé, La Presse

Sonder, de Dermot Kennedy

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Dermot Kennedy

L’auteur-compositeur-interprète irlandais a connu un succès rapide à la parution de son premier album, Without Fear. Dermot Kennedy, qui a très longtemps poursuivi son rêve de faire de la musique, depuis tout jeune, a désormais l’occasion de montrer l’évolution de son folk pop mélancolique. La jolie ballade Dreamer, premier extrait du disque, promet une continuation dans ces mêmes eaux. Nommer l’album Sonder (soit la réalisation que chaque inconnu que l’on croise a une vie aussi complexe que la nôtre) est une façon pour l’artiste de décourager l’idée de ne penser qu’à soi et d’encourager la communion autour de la musique.

Sortie le 23 septembre

Marissa Groguhé, La Presse

More Is More, des Shirley

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Les Shirley

C’est devenu une tradition : Les Shirley glisse dans chacun de leurs spectacles leur version de Soirée de fille, dans laquelle le cri de ralliement « J’suis sorti avec mes chums de filles » devient « J’suis sorti avec mes chums de Shirley ». Un an et demi après son premier album, le puissant trio s’acoquine non pas avec Marie-Chantal Toupin, mais avec une autre chum de Shirley, Marie-Pierre Arthur, elle qui coréalise More Is More, sur lequel les rockeuses ne semblent pas déroger à la formule gagnante d’irrésistibles refrains boule-de-gomme.

Sortie le 28 octobre

Dominic Tardif, La Presse

Dirt Femme, de Tove Lo

PHOTO AMY HARRIS, IARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tove Lo

Vous vous êtes brassé le bonbon cet été au Centre Bell ou à Osheaga en compagnie de Dua Lipa ? Renouvelez votre euphorie cet automne avec une autre déesse de l’électropop, Tove Lo. La « dancing queen » suédoise promet, sur ce cinquième album intitulé Dirt Femme, des chansons qui vont « se contredire entre elles, probablement vous choquer, vous donner envie de danser, pleurer, baiser et conduire votre voiture très, très vite ». Précisément le genre de chansons dont on raffole, quoi.

Sortie le 14 octobre

Dominic Tardif, La Presse

Patient Number 9, d’Ozzy Osbourne

PHOTO ANDY BUCHANAN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Ozzy Osbourne

Ni la maladie de Parkinson ni une grave blessure au cou subie à la suite d’une chute dans sa salle de bains ne sont parvenus à achever l’éternel prince des ténèbres, Ozzy Osbourne, qui remontait récemment sur scène lors de la cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth, le temps d’une performance étonnamment tonique. Patient Number 9, son 13e album solo, fourmille d’artilleurs d’élite (Jeff Beck, Tony Iommi, Mike McCready, Eric Clapton) et contient certains des derniers enregistrements du regretté batteur Taylor Hawkins.

Sortie le 9 septembre

Dominic Tardif, La Presse

Coping Mechanism, de WILLOW

PHOTO DANA TRIPPE, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE WILLOW WILLOW

Coping Mechanism est déjà le cinquième album pour WILLOW, qui persiste et signe dans son virage punk amorcé avec Lately I Feel Everything. La fille de Will Smith et de Jada Pinkett Smith continue donc avec ce son mordant à souhait, notamment en s’assurant de la collaboration d’artistes comme Yungblud, Siiickbrain et Machine Gun Kelly, tous trois au cœur de l’irrésistible résurgence du pop punk.

Sortie le 23 septembre

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Omens, de Lamb of God

PHOTO TRAVIS SHINN, FOURNIE PAR EPIC RECORDS Lamb of God

Déjà bien installé au sommet de la pyramide métal, Lamb of God revient avec un neuvième album, encore une fois avec Josh Wilbur (Korn, Megadeth) derrière la console. Omens arrive deux ans après Lamb of God, album homonyme qui avait séduit autant les fans que les critiques. Si l’on se fie aux extraits Nevermore et Omens, lancés au cours de l’été, les métalleux virginiens sont manifestement encore très inspirés, et très fâchés !

Sortie le 7 octobre

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Gulp !, de Sports Team

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE SPORTS TEAM Sports Team

Fort du succès inattendu de son premier album Deep Down Happy — finaliste au prestigieux prix Mercury —, la joyeuse bande de Cambridge ajoute un peu de muscle à son rock jovial sur Gulp !, deuxième album dont le titre fait référence à l’incertitude que plusieurs jeunes groupes ressentent lors de la création d’un deuxième album. Si l’on se fie aux quatre extraits du nouvel album dévoilés jusqu’à maintenant, il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

Sortie le 23 septembre

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Emmanuelle, de Rosie Valland

PHOTO GAËLLE LEROYER, FOURNIE PAR L’ARTISTE Rosie Valland

Sur l’extrait de son nouvel album, Mantra, Rosie Valland se dévoile sous un nouveau jour. Le son minimaliste électro et son chant délicat nous rappellent le premier album de Redcar, qui s’était fait connaître sous le nom de Christine and The Queens. Dans le communiqué de presse annonçant la sortie de son troisième album Emmanuelle pour le 28 octobre, on parle pour Rosie Valland d’un « retour à l’essentiel » et d’un besoin de créer sans le désir de plaire.

Sortie le 28 octobre

Émilie Côté, La Presse

Cool It Down, de Yeah Yeah Yeahs

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Karen O, chanteuse des Yeah Yeah Yeahs, au dernier festival Osheaga

Burning, qui figurera sur le premier album des Yeah Yeah Yeahs depuis 2013, se démarque bien entendu par la voix ensorcelante de la chanteuse Karen O, mais aussi par une longue introduction qui jaillit et qui prend feu avec des airs disco qui semblent sortir des ténèbres. On a vu à Osheaga en juillet dernier que les Yeah Yeah Yeahs sont en grande forme pour leur retour avec un cinquième opus où il est question de l’urgence de vivre dans un monde qui se réchauffe.

Sortie le 30 septembre

Émilie Côté, La Presse

Yessie, de Jessie Reyez

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ARTISTE Jessie Reyez

Ce que c’est bon de retrouver la voix suave, racée et habitée de la star torontoise Jessie Reyez, qui a conquis le public montréalais en 2018 avec le grand spectacle extérieur d’ouverture du Festival de jazz. L’extrait Mutual Friend est sous le signe de la renaissance après une rupture : de la soul pop dans toute sa splendeur ! Jessie Reyez sera en spectacle au MTelus le 26 novembre.

Sortie le 16 septembre

Émilie Côté, La Presse