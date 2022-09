PHOTO ANNA KURTH, AGENCE FRANCE-PRESSE

Il est attendu comme nul autre par le public québécois. Le chanteur belge Stromae, qu’on n’avait pas vu sur scène ici depuis huit ans, remet ça en grand avec quatre concerts au Centre Bell et un autre au Centre Vidéotron, en novembre et en décembre. La plus internationale des célébrités francophones aura d’ici là rempli deux fois le mythique Madison Square Garden de New York.