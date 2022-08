Osees

Dynamite estivale ★★★★

En pleine période caniculaire, les gars d’Osees – aka The Ohsees, The Oh Sees, Thee Oh Sees et Oh See, etc. – ont fait courir leurs doigts sur les cordes de leurs guitares électriques, ont sué à grosses gouttes sur les amplificateurs, ont crié à pleins poumons dans les micros et battu les tambourins sans retenue, le temps d’enregistrer A Foul Form, leur 26e album (!).