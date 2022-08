Le panthéon des auteurs et compositeurs canadiens a dévoilé mercredi le nom des récipiendaires du Prix Slaight Music qui récompense depuis 2011 les meilleurs auteurs-compositeurs émergents au pays.

Stéphanie Morin La Presse

La Québécoise Lou-Adriane Cassidy et l’Ontarien Eli Brown ont été couronnés. En plus de recevoir une bourse, les lauréats seront invités au Gala 2022 qui se déroulera au Massey Hall de Toronto le 24 septembre.

« Lou-Adriane Cassidy vous dit : bonsoir est un album qui marque un tournant important dans mon cheminement d’auteure-compositrice. C’est un album à la fois intime et libérateur dont je suis très fière et que j’ai eu beaucoup de plaisir à écrire et à enregistrer. Ça me touche d’autant plus que ce travail soit souligné par le Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens », a déclaré Lou-Adriane Cassidy par voie de communiqué.

Quarante candidatures ont été analysées cette année par deux jurys, soit un francophone et un anglophone, composés de 13 experts de l’industrie musicale. Parmi les précédents récipiendaires, on retrouve Ariane Roy, Mustafa, Les Louanges et Charlotte Cardin, notamment.