La chanteuse canadienne Avril Lavigne a revêtu le chandail à capuchon qu’elle portait adolescente lors de sa première visite à Los Angeles, il y a vingt ans, lorsqu’elle y est retournée mercredi pour voir son nom gravé dans une étoile sur la célèbre allée Hollywood Walk of Fame.

David Friend La Presse Canadienne

La star, native de Napanee, en Ontario, est devenue la plus récente personnalité de l’industrie du divertissement à recevoir une étoile sur le trottoir qui longe Hollywood Boulevard.

Cette étape de sa carrière survient alors que l’artiste, âgée de 37 ans, célèbre le 20e anniversaire de son premier album Let Go qui l’a propulsée vers les sommets de l’industrie musicale avec sa chanson Complicated et d’autres succès comme Sk8er Boi et I’m With You.

Colson Baker, mieux connu sous son nom d’artiste Machine Gun Kelly, a assisté à la cérémonie. Le chanteur qui accompagne Avril Lavigne en tournée a dit qu’elle était « une inspiration pour une génération d’enfants » comme lui.

La chanteuse pop-punk a commencé son discours en révélant une photo agrandie d’elle à l’âge de 16 ans, au même endroit.

La photo montrait l’adolescente, aux grandes aspirations, allongée sur le trottoir à côté de l’une des étoiles de célébrités, vêtue du même chandail à capuchon orné du message « skateboard n’est pas un crime ».

Celle qui a été huit fois en nomination aux Grammy a affirmé que cela lui avait porté chance.

« Aujourd’hui, j’adore faire de la musique plus que jamais. Je me sens tellement inspirée », a souligné Avril Lavigne, remerciant notamment sa famille et son fiancé Derek Smith, un rappeur connu sous le nom d’artiste Mod Sun.

Elle a poursuivi en affirmant qu’elle espère que son étoile va aussi inspirer la prochaine adolescente de 16 ans qui « viendra à Hollywood un jour plein d’espoirs et de rêves ».

« Vivez votre passion. Exprimez-vous », a-t-elle poursuivi. « Soyez réel. Travaillez dur. Gardez la tête haute. Croyez en vous. »

Elle a conclu son discours par des remerciements.

« Merci beaucoup pour cet honneur. Je suis si reconnaissante de pouvoir faire la fête avec vous tous après ».