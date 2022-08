Deux semaines après avoir titillé ses fidèles avec quelques secondes d’une chanson flambant neuve déposés sur les réseaux sociaux, Daniel Bélanger leur offre enfin l’opium du premier extrait complet de son dixième album, Mercure en mai, attendu le 14 octobre.

Dominic Tardif La Presse

« On est si bien tous les deux, toi et moi ensemble », chante Daniel Bélanger, qui pourrait très bien s’adresser à son public, mais qui parle sans doute, plus vraisemblablement, à une personne aimée.

S’il faut se fier aux sonorités à la fois éthérées et fastueuses de J’entends tout ce qui joue (dans ta tête), ce prochain album intitulé Mercure en mai sera peut-être celui ressemblant le plus, depuis vingt ans, à Rêver mieux, son magnum opus, lancé en 2001. Le musicien qui a désormais l’habitude d’enregistrer le plus de pistes seul, en studio, s’est entouré d’une équipe réduite, formée du bassiste Guillaume Doiron et du batteur Robbie Kuster (Patrick Watson).

IMAGE FOURNIE PAR SECRET CITY RECORDS Pochette de Mercure en mai, nouvel album de Daniel Bélanger

Mercure en mai marque un retour à la chanson pour Daniel Bélanger, dont le précédent disque, Travelling (2020), était entièrement composé de pièces instrumentales. Le musicien signait récemment la trame sonore d’un des succès estivaux du cinéma québécois, Confessions, réalisé par Luc Picard et publiera dans quelques jours un premier recueil de poésie, Poids lourd, aux Herbes rouges.

Ce dixième album inaugure par ailleurs l’entente liant Bélanger à sa nouvelle maison de disques, Secret City Records (Alexandra Stéliski, Klô Pelgag, The Barr Brothers). Toute son œuvre musicale était jusqu’ici parue chez Audiogram, étiquette fondée par son frère Michel, dont Québecor faisait l’acquisition en février 2021.