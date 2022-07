Calvin Harris présente un nouveau titre en collaboration avec les artistes Justin Timberlake, Halsey et Pharrell Williams.

Élise Fiola La Presse

Le quatuor présente la chanson Stay With Me, un troisième air provenant de l’album Funk Wav Bounces Vol. 2, le sixième en carrière du DJ écossais. Le 5 août prochain marquera le retour de Calvin Harris depuis la sortie en 2017 de l’album Funk Wav Bounces Vol.1.

Dans le vidéoclip qui accompagne la chanson Stay With Me, d’une durée d’un peu plus de 5 minutes, l’influence disco se fait ressentir dès les premières notes. Calvin Harris et ses invités plongent le public dans un univers éclaté qui sort tout droit des années 1970. Cette ambiance donne suite à celle rencontrée en mai, lors du dévoilement d’un premier simple, Potion, créé en collaboration avec Dua Lipa et Young Thug.

On retrouvera également sur l’opus des artistes comme 21 Savage, avec la chanson New Money qui a été lancée au début de juillet, Chlöe, Pusha T, Shenseea, Tinashe, Normani, Lil Durk, Offset, 6lack, Coi Leray, Busta Rhymes, Stefflon Don, Latto, Rae Sremmurd’s et Swae Lee.