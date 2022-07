Un pianiste sur le toit du monde

L’automne dernier, Ludovico Einaudi est devenu une superstar. Il était déjà le compositeur néoclassique le plus en vue de la planète. Propulsé par une tendance TikTok, il est désormais le pianiste classique le plus écouté au monde. Retour sur le phénomène italien qui donnera un concert à Québec et trois à Montréal au cours des prochains jours.