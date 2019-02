Parallèle entre la CAQ et le KKK: une caricature bloquée au Montreal Gazette

Le caricaturiste du quotidien Montreal Gazette accuse son journal d'avoir censuré une caricature dans laquelle il trace un parallèle entre la Coalition avenir Québec (CAQ) et le mouvement ultraraciste Ku Klux Klan.

« Message d'intérêt public : la Gazette ne veut pas imprimer cette caricature sur la CAQ et le KKK », a-t-il écrit. « Qu'en pensez-vous ? L'auriez-vous laissée passer ? »

> Consultez le tweet de Terry Mosher

Un courriel envoyé à plusieurs patrons du Montreal Gazette était demeuré sans réponse au moment d'écrire ces lignes, tard hier soir, tout comme un courriel envoyé à M. Mosher.

Ce dernier dessine pour le quotidien montréalais depuis 1972 et a signé certaines des caricatures politiques les plus célèbres de l'histoire politique contemporaine. Il a publié des dizaines de livres et a été fait Officier de l'Ordre du Canada.

Cette controverse survient alors que les questions d'identité et d'immigration sont au centre du débat politique sur la scène provinciale.