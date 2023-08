Bien que l’anxiété soit parfois dépeinte comme un mal à éradiquer, Virginie Cloutier-Naud est convaincue qu’elle apporte son lot de bienfaits. « L’anxiété m’a sauvée », ose même écrire l’autrice dans le documentaire pour adolescents C’est pas juste dans ta tête. Rien de moins !

Intriguée par le « regard différent » que cet ouvrage de vulgarisation pose sur l’anxiété à l’adolescence, on a donné rendez-vous à Virginie Cloutier-Naud dans un sympathique café de la rue Ontario, à Montréal.

On ne peut commencer l’entrevue que par une question : comment l’anxiété l’a-t-elle sauvée ?

« L’anxiété, c’est un signal. C’est notre système d’alarme. On ne veut pas tout le temps l’écouter, mais c’est souvent ce qui nous dit qu’il y a quelque chose qui cloche », répond l’autrice.

Personnellement, son système d’alarme s’est mis à sonner pendant la pandémie. « J’étais épuisée, lavée, exténuée, complètement au bout du rouleau. Mon corps, qui jusque-là avait tenu le coup, s’est effondré. Je me suis mise à avoir des attaques de panique de plus en plus violentes et fréquentes », confie-t-elle, sans tabou, dans son livre où anecdotes et humour côtoient informations scientifiques.

En entrevue, elle indique que ce moment fort désagréable lui a permis de réaliser qu’elle devait régler certaines situations qu’elle fuyait depuis des années.

« Souvent, l’anxiété, on va dire que c’est mal, qu’il faut l’enlever. [...] Mais non ! Ça te pointe ce qui ne va pas. Il faut l’écouter », soutient celle qui a énormément lu sur le sujet.

Dédramatiser

Une autre période de la vie de Virginie Cloutier-Naud a été marquée par l’anxiété : son adolescence. C’est d’ailleurs en pensant au genre de livre qu’elle aurait elle-même voulu consulter au secondaire qu’elle a écrit ce guide.

« Je trouvais que, pour les adolescents, il y avait beaucoup de livres très éducatifs. On a peur de sortir un peu des sentiers battus ou de faire des jokes là-dessus. »

Oui, certains cas peuvent nécessiter un suivi auprès d’un professionnel, précise-t-elle, mais il est également normal de vivre du stress ou de l’anxiété.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Virginie Cloutier-Naud

Une vie sans stress et sans anxiété est une vie au cours de laquelle on ne se donne pas le droit d’essayer, d’échouer, de rêver, de persévérer et de se réaliser. Tout objectif moindrement ambitieux génère son lot de stress et d’anxiété. Virginie Cloutier-Naud, dans le livre C’est pas juste dans ta tête

Réussir un examen, offrir une prestation devant public, sortir au cinéma avec une personne qui nous plaît sont autant d’exemples positifs qui peuvent faire augmenter le rythme cardiaque ou donner des maux de ventre.

Mieux vivre son anxiété

Si les premiers chapitres, révisés par une médecin, se concentrent sur la définition du stress, de l’anxiété et de ses différentes formes, comme l’écoanxiété et l’anxiété de performance, la deuxième partie du livre présente des pistes de réflexion et des conseils pour mieux vivre avec son anxiété.

Au-delà des suggestions souvent entendues comme bouger, bien dormir, bien manger ou méditer, quel est le truc préféré de Virginie Cloutier-Naud ? Elle réfléchit. Puis, elle explique que le regard des autres générait souvent de l’anxiété chez elle, notamment à l’adolescence.

Une phrase toute simple l’a aidée à moins appréhender les jugements : « Je suis le genre de personne qui... »

Par exemple, si elle redoute que quelqu’un se moque d’elle parce qu’elle quitte une fête très tôt, elle se répète : « Je suis le genre de personne qui quitte un party si elle ne se sent pas à l’aise. »

Elle craint que les excuses qu’elle formule à un collègue soient mal accueillies ? Elle se dit : « Je suis le genre de personne qui s’excuse lorsqu’elle admet qu’elle a mal agi. »

Ce truc l’a aidée à mieux définir ses valeurs, à les respecter et, par le fait même, à atténuer son anxiété sociale.

L’autrice pense d’ailleurs que même si son style d’écriture s’adresse aux adolescents, son livre peut rejoindre un public plus large. « Peu importe notre âge, on peut y apprendre quelque chose. »

C’est pas juste dans ta tête Virginie Cloutier-Naud Éditions Les Malins Dès 9 ans