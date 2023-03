Critique de Les champs penchés

Beauté âpre

Dans 117 Nord, son excellent premier roman paru en 2016, Virginie Blanchette-Doucet parlait de l’Abitibi et des gens qui l’habitent. Si elle s’éloigne géographiquement beaucoup de sa région natale dans Les champs penchés, qui se déroule entre l’étendue des Prairies canadiennes et la nature sauvage de la Nouvelle-Zélande, on reconnaît le goût de l’autrice pour l’âpreté des paysages et les personnages taiseux. Bref, on ne sort pas l’Abitibi de la fille si facilement.