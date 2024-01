(Londres) Le géant britannique des boissons Diageo a annoncé mardi avoir convenu « de résoudre tous les différends » avec le rappeur et producteur de musique américain Sean Combs, alias P. Diddy, qui accepte d’abandonner des poursuites pour racisme.

Agence France-Presse

Diageo avait annoncé en juin mettre fin à son contrat avec Sean Combs, après que ce dernier avait engagé des poursuites en accusant le groupe d’avoir négligé ses marques de tequila et de vodka par racisme.

« M. Combs a retiré toutes ses allégations concernant Diageo » et abandonnera définitivement ses poursuites, a annoncé le groupe dans un communiqué.

« Diageo et M. Combs n’entretiennent plus aucune relation commerciale, que ce soit sur la vodka Cîroc ou la tequila DeLeón, dont Diageo est désormais propriétaire exclusif », a ajouté l’entreprise, sans donner plus de détails.

L’entreprise s’était dite en juin « attristée que M. Combs ait choisi de décrire un désaccord en affaires d’une autre manière et d’abîmer un partenariat productif ». Diageo précisait avoir injecté plus de 100 millions de dollars dans la marque DeLeon.

Le rappeur américain avait porté plainte début juin contre le géant britannique devant la Cour suprême de l’État de New York, l’accusant d’avoir catégorisé sa vodka et sa tequila comme des « marques noires » et de n’avoir pas autant investi dans leur développement que pour les marques d’autres célébrités.

Après un bénéfice net en hausse de 15 %, à 3,7 milliards de livres sur son exercice annuel décalé achevé fin juin, Diageo avait averti en novembre que des perspectives moins bonnes qu’initialement annoncé pour l’Amérique latine et les Caraïbes pèseraient sur ses résultats.