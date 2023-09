L’omniprésence des cônes orange à Montréal a attiré l’attention de nul autre que le chanteur américain AJ McLean, membre du groupe Backstreet Boys (vous savez, celui qui porte toujours des lunettes fumées ?).

Dans une vidéo publiée jeudi sur Instagram, AJ McLean explique être à Montréal pour la promotion de la saison trois de The Fashion Hero, une émission de téléréalité qu’il anime et qui porte sur la mode. Et il confesse avoir « remarqué quelque chose » dans la métropole québécoise.

« Vous avez un sérieux problème avec ces cônes orange. Il y a des cônes orange partout », dit-il, devant une clôture et deux employés visiblement amusés. « Et à cause de ça, je vais me présenter comme maire de Montréal en 2024-2025, blague-t-il. AJ comme maire ! Et mon premier devoir sera de se débarrasser des cônes orange. On va faire des cônes roses, et il y en aura beaucoup moins. »