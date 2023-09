L’actrice Sophie Turner a intenté jeudi une poursuite contre son mari, le musicien Joe Jonas, pour demander que leurs deux enfants soient renvoyés en Angleterre.

The New York Times

Le couple a annoncé ce mois-ci son intention de divorcer.

Sophie Turner a déclaré que Joe Jonas avait refusé de lui donner les passeports des enfants, les empêchant ainsi de retourner à leur « résidence habituelle » en Angleterre, selon une requête déposée auprès du tribunal district sud de New York.

Les enfants ont la double nationalité américaine et britannique, selon les documents judiciaires, qui les identifient par les initiales W. R. J. (pour l’enfant né en 2020) et D. M. J. (pour l’enfant né en 2022).

Jeff Raymond, un représentant de Joe Jonas, a déclaré par courriel qu’une ordonnance déposée au tribunal de Floride, où la procédure de divorce a été entamée, interdisait aux parents de déplacer les enfants. Si Jonas fournissait les passeports à Turner, il violerait ainsi cette ordonnance.

« Joe cherche à partager la responsabilité parentale des enfants afin qu’ils soient élevés à la fois par leur mère et leur père, et il est bien sûr d’accord pour que les enfants soient élevés à la fois aux États-Unis et au Royaume-Uni, précise le communiqué. Les enfants sont nés aux États-Unis et y ont passé la plus grande partie de leur vie. »

Sophie Turner, qui est Anglaise, et Jonas, qui est Américain, ont commencé à se fréquenter en octobre 2016 et se sont mariés à Las Vegas en mai 2019. Leur mariage s’est brisé « très soudainement », indique la pétition de Turner, qui a déclaré qu’elle avait appris dans les médias que Joe Jonas avait demandé le divorce. Les représentants de Joe Jonas nient cette affirmation, précisant que de nombreuses conversations ont eu lieu et que « Sophie était au courant que Joe allait demander le divorce ».

Selon la requête de Sophie Turner, les époux déménageaient fréquemment en raison de leurs carrières respectives. Le couple a décidé de s’installer en Angleterre alors qu’il y était pour Noël en 2022, et en a fait sa résidence permanente en avril 2023, indique la requête.

« Tout au long de leur mariage, et en particulier après la naissance de leurs enfants, les parties ont souvent discuté de leur désir d’élever leurs enfants en Angleterre et de les y scolariser », indique la requête. « Les parties considéraient l’Angleterre comme un endroit sûr pour élever leurs enfants. »

En juillet, le couple a échangé des contrats avec des vendeurs pour l’achat d’une maison à Oxford, en Angleterre, avec une date de finalisation de la vente prévue pour le 2 décembre, selon la requête.

Les époux ont annoncé conjointement leur divorce dans des déclarations identiques publiées sur leurs comptes Instagram le 6 septembre. « Il y a beaucoup de spéculations sur les raisons de ce divorce, mais il s’agit vraiment d’une décision commune et nous espérons sincèrement que tout le monde pourra respecter nos souhaits d’intimité pour nos enfants et nous », indique le communiqué.

Dans l’une de ses premières apparitions publiques depuis l’annonce du divorce, Sophie Turner a été vue cette semaine avec Taylor Swift à Via Carota, un restaurant de New York.