Justin Bieber a peut-être conquis le monde, mais il aime rester fidèle à ses racines canadiennes. Voilà qu’il s’associe à Tim Hortons et lance ses propres « Timbiebs ».

Léa Carrier La Presse

Dès le 29 novembre, il sera possible de goûter à une nouvelle sélection de « Timbits », issue d’un partenariat entre Justin Bieber et le populaire restaurateur.

Le Torontois, qui dit avoir grandi avec la marque, proposera trois saveurs en édition limitée, soit chocolat et fudge blanc, crème sure et pépites de chocolat et gaufre au gâteau d’anniversaire.

« Ce qui est formidable, c’est que [Justin Bieber] a une relation authentique et de longue date avec Tim Hortons. Il s’est ainsi énormément investi dans le partenariat pour créer les Timbiebs, et il s’enthousiasme pour nos projets futurs », a indiqué Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

Des articles « Timbiebs » seront également offerts dans les restaurants participants au Canada et aux États-Unis à compter de la même date.