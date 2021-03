Emma Stone et Dave McCary sont parents

La comédienne Emma Stone et son époux, Dave McCary de Saturday Night Live sont devenus d’heureux parents, révèlent vendredi matin le magazine TMZ et différents médias, dont Paris Match.

André Duchesne

La Presse

Il s’agit d’un premier enfant pour Miss Stone. Très discrets, les parents n’ont pas révélé le sexe de l’enfant. Selon TMZ, la naissance remonte au 13 mars dernier.

Le couple est très discret sur sa vie privée. Stone et McCary se sont fiancés en 2019 et mariés dans le plus grand secret en 2020.

Récemment, on a entendu la voix d’Emma Stone avec le personnage de Eep dans Les Croods 2. Parmi les nombreux projets à venir de la star américaine, notons le rôle principal de Cruella de Vil dans le film Cruella dont la sortie est attendue le 28 mai.