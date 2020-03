Les youtubeurs de Team Croûton débarquent au Canada

La Team Croûton est au Canada. La quoi ? La « Team Croûton », un groupe de youtubeurs français spécialisés dans les jeux vidéo, populaires auprès des préados et des ados. Les plus connus sont Michou – sa chaîne YouTube compte plus de 3,1 millions d’abonnés – et Inoxtag – qui rejoint plus de 1,6 million d’abonnés.