Une rétrospective intitulée Riopelle, à la croisée des temps sera présentée au Musée des beaux-arts du Canada, du 27 octobre au 7 avril prochains. Elle réunira des œuvres de la collection du musée et d’autres de collections publiques et privées. « On y découvrira un artiste qui, tout en étant résolument ancré dans son temps, n’a jamais cessé d’expérimenter et d’innover, indique le site du musée. En puisant dans l’œuvre telle qu’elle se décline en différents médiums, la commissaire invitée Sylvie Lacerte propose au public un portrait inédit de Riopelle mettant en question certains des présupposés reconduits sur sa vie et son travail. »

IMAGE FOURNIE PAR LE MBAC Hommage aux Nymphéas – Pavane, 1954, de Jean Paul Riopelle, huile sur toile, 300 x 550,2 cm. MBAC. Achetée en 1963. © Succession Jean Paul Riopelle (Copyright Arts visuels-CARCC, 2023).