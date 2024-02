Le musée de la rue Sherbrooke Ouest est toujours à réviser ses plans d’expansion, dans un contexte économique défavorable aux grands projets de développement.

« On est dans un contexte inflationniste, on a une crise du logement. Je crois qu’il faut être vigilant par rapport aux préoccupations sociétales, faire nos devoirs et s’assurer que ce qu’on offre fait preuve d’une certaine sobriété », a indiqué Anne Eschapasse, qui dirige le musée McCord Stewart depuis avril 2023.

La nouvelle présidente et cheffe de la direction de l’institution a été elle-même très sobre de détails sur le projet qui avait été annoncé en 2019, puis repoussé de cinq ans l’été dernier. « On est dans un contexte très différent, face à l’avant-pandémie, a-t-elle précisé. Il y a un vrai sujet d’acceptabilité sociale et je pense qu’on doit revoir le projet pour s’assurer qu’il est juste et pertinent et qu’il répond vraiment aux besoins. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La nouvelle présidente et cheffe de la direction du musée McCord Stewart, Anne Eschapasse

Le musée, qui est maintenant propriétaire de l’édifice qui se trouve derrière son bâtiment principal – l’ancien restaurant Le Caveau –, souhaitait au départ inclure cet immeuble pour ainsi augmenter considérablement ses espaces d’accueil et d’exposition, d’au moins 300 000 pieds carrés, ce qui représente deux fois la superficie actuelle.

Impossible de savoir si c’est toujours dans les plans, puisque la réflexion est en cours avec le comité de direction et le conseil d’administration, a indiqué Anne Eschapasse dans une rencontre intime avec les médias, lundi matin.

Chose certaine, il faut plus d’espace pour le musée McCord, qui a eu 100 ans en 2021 et qui a fusionné avec le musée Stewart en 2013, en plus d’intégrer le musée de la mode en 2017.

Dans son plan stratégique 2022-2027, l’institution veut aussi faire passer le nombre de ses visiteurs annuels à 500 000, alors qu’il se situait autour de 300 000 avant la pandémie.

Il avait chuté à 150 000 en 2023, mais les choses retrouvent une certaine normalité, a-t-on appris lundi, malgré le contexte économique difficile qui fait que certains visiteurs doivent réduire leurs dépenses culturelles.

Un atout pour le musée McCord Stewart, a indiqué son équipe lundi, le profil sociodémographique de ses visiteurs est très vaste – des plus vieux aux plus jeunes.

Des expositions qui plaisent à un grand nombre

C’est d’ailleurs par les familles que l’augmentation du public va passer, a indiqué Anne Eschapasse. Le Musée possède une importante collection de jouets et est passé maître dans les expositions thématiques du temps des Fêtes. Il propose aussi des parcours pour les plus jeunes dans ses expositions permanentes.

Pour l’instant, les familles représentent environ 20 % de sa clientèle, selon les données prépandémie. Tout comme les groupes scolaires (20 %), incluant aussi les groupes universitaires – le musée est situé juste en face du campus centre-ville de l’Université McGill.

Le plan stratégique positionne le musée comme un agent de changement qui contribue à l’instauration d’une société plus juste, plus équitable et plus ouverte. Anne Eschapasse, présidente et cheffe de la direction du musée McCord Stewart

Avec des objectifs multiples et précis, le Musée doit travailler fort pour monter des expositions qui répondront à son mandat et attireront plus de visiteurs.

Comment y arriver ?

« Il y a une forme d’alchimie dans la programmation, a confié Anne Eschapasse. Car, effectivement, on doit concilier un grand nombre d’enjeux. L’enjeu des revenus est réel. Il y a l’enjeu de la recherche, de la valorisation de la collection. Les considérations qui concernent la saisonnalité. »

Par exemple, cette année, on présentera une expo sur les photographes de mode du Québec.

« C’est quelque chose de séduisant, de dynamique, de grand public qui va nous permettre d’aller chercher les 18-34 ans et qui va activer les réseaux sociaux », souhaite Anne Eschapasse. Un autre projet locomotive pour l’été 2025, très original, est sur la planche à dessin.

Parmi les expositions qui contribueront assurément à l’augmentation du nombre de visiteurs, celle qui se consacrera à l’évolution des restaurants de Montréal, au calendrier pour l’automne 2025. Ce sera l’occasion de créer des partenariats à l’extérieur des murs du musée – une alliance avec l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) est prévue.

