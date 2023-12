L’urgence environnementale et les changements climatiques seront au cœur de la prochaine édition du Festival Art souterrain, au printemps 2024. Le réseau piétonnier souterrain de Montréal se transformera en galerie d’art, avec une centaine d’œuvres et une vingtaine d’activités.

Cette seizième édition du festival, qui aura lieu du 16 mars au 7 avril, a pour titre Environnement entends-tu. Une quarantaine d’articles locaux et internationaux participeront, en mettant de l’avant « une variété de médiums et de pratiques ».

Tout au long des 6 kilomètres du réseau piétonnier, le public sera appelé à réfléchir à sa relation avec l’environnement, aux liens entre la justice climatique et les inégalités sociales, à ses habitudes de consommation et à l’avenir. L’idée est aussi de « s’ouvrir aux perspectives autochtones en matière d’environnement et de relation sensible au vivant », écrivent les organisateurs.

« Pour nous, les Premières Nations, l’environnement n’est pas un concept, mais un mode de vie. Avec lui, on entretient un lien empreint de respect, une relation d’égal à égal », a dit, dans un communiqué, Sonia Robertson, co-commissaire.

« Comment vivre dans un monde qui est endommagé, tout en prêtant attention à la beauté, à l’amour et aux soins qui subsistent encore ? » ajoute Heather Davis, également co-commissaire.