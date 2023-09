L’artiste danois Jens Haaning a soumis deux toiles vides intitulées Prenez l’argent et courez au Kunsten Museum d’Aalborg. Le musée avait mandaté Haaning en 2021 de recréer deux de ses œuvres antérieures avec des billets de banque attachés à des toiles. Au lieu de cela, il a soumis deux toiles vides pour l’exposition, affirmant que l’œuvre d’art représentait sa situation de travail actuelle et qu’il gardait l’argent.

PHOTO HENNING BAGGER, ASSOCIATED PRESS

(Copenhague) Un artiste danois à qui un musée du nord du Danemark a donné une somme d’argent il y a deux ans pour créer une œuvre pour son exposition sur les conditions de travail a soumis deux toiles vides intitulées Prenez l’argent et courez. L’exposition a fait grand bruit.

Jan M. Olsen Associated Press

Un tribunal danois a décidé la semaine dernière que Jens Haaning devait rembourser 492 549 couronnes (94 205 $ CAN) au Kunsten Museum d’Aalborg pour avoir violé son contrat. Son avocat, Peter Schønning, a déclaré mercredi que l’artiste contemporain faisait appel de la décision et a refusé tout autre commentaire.

Le musée avait mandaté Haaning en 2021 de recréer deux de ses œuvres antérieures avec des billets de banque attachés à des toiles, représentant le salaire annuel moyen au Danemark et en Autriche.

Au lieu de cela, il a soumis deux toiles vides pour l’exposition, intitulée Work It Out, affirmant que l’œuvre d’art représentait sa situation de travail actuelle et qu’il gardait l’argent.

En plus de lui donner l’argent en euros et en couronnes pour les œuvres d’art, le musée lui a également versé 25 000 couronnes (4782 $ CAN) pour son travail de création de l’œuvre d’art.

Dans sa décision du 18 septembre, le tribunal de district de Copenhague a également décidé que Haaning pouvait conserver 40 000 couronnes (7652 $ CAN) du montant initial qui lui avait été versé par le musée, ce qui devrait constituer une rémunération d’artiste, car l’exposition, qui s’est tenue du 24 septembre, 2021 au 16 janvier 2022, a eu lieu avec les cadres vides.

Le tribunal a déclaré que le contrat entre le musée et Haaning stipulait que l’argent liquide – les billets remis à Haaning – serait disponible pendant l’exposition temporaire des œuvres et qu’il devait être restitué par la suite.

Lorsque Haaning a refusé de redonner l’argent après la fin de l’exposition, le musée a intenté une action en justice.

Haaning a nié avoir commis un crime et insiste sur le fait qu’il a produit une œuvre d’art.