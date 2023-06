Montréal fait partie des 22 villes qui accueilleront une exposition itinérante réunissant 80 œuvres de l’artiste Banksy, reconnu pour son anonymat.

Il faut faire vite si on veut des billets puisque l’exposition ne durera que trois jours du 8 au 10 septembre.

Les billets se vendent au coût de 29 dollars. Les seules informations à la disposition du public sont sur le site www.banksyland.com.

À l’image du caractère imprévisible de Banksy, le lieu est tenu secret pour l’instant. On annonce seulement un code postal, le H2L 2A5, soit les environs de l’intersection de la rue de la Visitation et du boulevard de Maisonneuve.

Les détenteurs de billets connaîtront l’emplacement exact seulement une à deux semaines avant l’exposition.

Chose certaine, on promet plus de 80 pièces et installations immersives multimédias qui permettent de revivre des coups d’éclat éphémères de Banksy. On annonce aussi des œuvres d’art de rue récupérées.

Banskyland est produit par Lumio Studio et One Thousand Ways. Selon le compte-rendu du Los Angeles Times, cela promet.