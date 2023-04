Quelques-unes des oeuvres de Chih-Chien Wang exposées à Arsenal New York

PHOTO FOURNIE PAR ARSENAL NEW YORK

L’artiste montréalais Chih-Chien Wang à Arsenal New York

L’artiste montréalais, Chih-Chien Wang, présente sa première exposition solo aux États-Unis, une rétrospective baptisée A Bright Circle réunissant ses œuvres des 18 dernières années.

L’artiste d’origine taïwanaise, qui vit à Montréal depuis 20 ans, est bien connu pour ses photographies qui puisent dans le langage, tantôt abstrait, tantôt figuratif, de la peinture. Son expo, organisée avec le concours de la galerie Pierre-François Ouellette art contemporain a été commissionnée part Érika Del Vecchio.

Sur le site de l’expo présentée à Arsenal New York, on décrit le travail de Chih-Chien Wang comme une « ode au quotidien ». « Wang nous amène à voir le monde avec un sens renouvelé de l’émerveillement. Les ailes d’un insecte, les pétales d’une fleur, la pelure d’une orange deviennent plus grands que nature, révélant un monde de beauté, qui se trouve sous notre nez. »

PHOTO FOURNIE PAR L’ARTISTE L’artiste Chih-Chien Wang

Chih-Chien Wang avait été choisi pour créer une œuvre dans la future station Panama de Brossard du Réseau express métropolitain (REM). L’œuvre intitulée Un voyage sans fin au-delà du présent devrait être révélée cet été.