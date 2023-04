Dans l’atelier de Pierre Bruneau

Le messager de l’art postal

Cela fait 26 ans que Pierre Bruneau se consacre à l’art postal. Une activité si originale et diversifiée que le Musée de la Poste, à Paris, lui a accordé une résidence artistique. L’artiste montréalais crée et organise des ateliers de création qui l’amènent à éveiller de jeunes Français, Montréalais et même Africains à l’art d’expédier un beau courrier par la poste. Nous l’avons rencontré dans son atelier.