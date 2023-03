Edmund Alleyn

Explorateur des lendemains

La galerie de Roger Bellemare et Christian Lambert met en lumière, jusqu’au 18 février, le réalisme critique d’Edmund Alleyn (1931-2004), avec la formidable et méconnue série technologique que l’artiste québécois a créée à Paris entre 1965 et 1970. Nous avons admiré des peintures de ce corpus aussi bref que prémonitoire en compagnie des galeristes et de Jennifer Alleyn, la fille du peintre.