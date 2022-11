Cofondateur de Microsoft

La collection d’art de Paul Allen vendue pour un record de 1,6 milliard de dollars

(New York) Une vente aux enchères chez Christie’s à New York de la collection d’art du cofondateur de Microsoft Paul Allen, mort en 2018, a rapporté mercredi et jeudi le montant record de 1,62 milliard de dollars US, avec cinq œuvres à plus de 100 millions de dollars chacune.