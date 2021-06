Arts visuels

Une douzaine d’œuvres d’art public sur le REM

CDPQ Infra, filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, a dévoilé mardi le plan directeur du programme d’art public du Réseau express métropolitain. Une douzaine d’œuvres d’art et des créations éphémères seront disséminées le long du parcours du REM, entre 2022 et 2024, pour un coût de 7,8 millions. Des artistes travaillent déjà sur des maquettes…