 Les dessins satiriques de Jim Carrey exposés à Montréal tout l'été 

L'expo intitulée This Light Never Goes Out est une première mondiale. « Nous avons le privilège de présenter la délicate collection de dessins sur papier de Jim Carrey illustrant son indignation face au climat politique depuis l'investiture du président actuel des États-Unis, explique dans un communiqué la fondatrice et directrice du Centre Phi, Phoebe Greenberg. Nous sommes heureux de présenter ces oeuvres qui illustrent chronologiquement l'utilisation par Carrey de la plateforme Twitter comme outil de diffusion efficace. »

Jim Carrey a commencé la peinture il y a environ sept ans, et ses oeuvres ont déjà été exposées dans quelques galeries aux États-Unis. C'est environ un an après l'élection de Donald Trump qu'il s'est mis à créer et publier ses dessins satiriques sur Twitter, les envoyant à ses quelque 17 millions d'abonnés.